Bananeros panameños demandarán a trasnacional Chiquita Brands

Ciudad de Panamá, 18 ago (Prensa Latina) Trabajadores bananeros de la provincia panameña Bocas del Toro anunciaron hoy que demandarán a la trasnacional estadounidense Chiquita Brands por incumplir el pago de liquidaciones.

Tras una huelga de más de dos meses, iniciada el pasado 28 de abril, la compañía despidió a más de seis mil empleados y cerró operaciones en ese territorio occidental del istmo, a pesar de varias negociaciones del Gobierno, que insiste en que regrese al país.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de las Industrias del Banano, Agropecuario y Empresas Afines (Sitraibana), Francisco Smith, precisó a la prensa que las demandas son una respuesta a las exigencias que han hecho varios trabajadores al sindicato después de ser despedidos, tras las suspensiones de las operaciones que hiciera la empresa por las protestas que se dieron entre mayo y junio y que les generó pérdidas económicas.

“Tras la huelga declarada en rechazo a la Ley 462 y 45, ahora hemos visto una serie de irregularidades en los pagos de los trabajadores que tenían de 20 a 40 años”, señaló

Añadió que “hemos visto también violaciones en los fueros de maternidad, así como en la Ley 59 y 15, de las cuales los trabajadores tienen derecho y la empresa no puede tomar forma”.

De otra parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, adelantó que a finales de este mes se reunirá en Brasil con la bananera estadounidense en busca de un acuerdo para que reanude operaciones en la nación centroamericana.

Al respecto, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, manifestó que el Ejecutivo espera cerrar un acuerdo, luego de la reunión que Mulino mantendrá con la empresa en Brasilia, el próximo 28 de agosto.

Moltó indicó que Chiquita está evaluando las pérdidas, poco más de 75 millones de dólares, según la empresa y la forma de contratar personal nuevamente.