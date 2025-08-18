Bukele respalda primeras medidas disciplinarias en escuelas salvadoreñas

San Salvador, 19 ago (Sputnik).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respaldó el lunes las primeras medidas de la nueva ministra de Educación, Karla Trigueros, para el fortalecimiento de la disciplina, el orden y la presentación de los estudiantes de las escuelas públicas.

«Para construir El Salvador que soñamos, está claro que debemos transformar por completo nuestro sistema educativo», afirmó el mandatario en su cuenta en la red social X.

Bukele acompañó su opinión con la publicación del memorando de la ministra, quien expresó en el documento que los lineamientos son adoptados «en el marco del fortalecimiento de la disciplina, el orden y la presentación personal de la comunidad estudiantil».

Las medidas ordenadas son uniforme limpio y ordenado, corte de cabello adecuado y presentación personal correcta, así como el ingreso a los centros educativos en orden y con saludo respetuoso.

La ministra informó, también en X, que el pasado día 18 envió el «memorándum para todos los directores de escuelas e institutos a nivel nacional, para que asuman su rol como modelos de orden y disciplina para nuestros estudiantes».

«La omisión de estas disposiciones por parte de los directores será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa y dará lugar a las acciones correspondientes», advirtió.

La designación de Trigueros, una capitana quien en sus apariciones públicas se ha presentado hasta la fecha con traje militar, fue anunciada la noche del jueves 14 por el presidente Bukele.

«La nueva Ministra, en su doble condición de capitán y doctora, ha demostrado la capacidad, el liderazgo y el compromiso necesarios para impulsar una transformación profunda en nuestro sistema educativo», aseguró.

Agregó que «su misión será preparar a las futuras generaciones para enfrentar con éxito los desafíos del mañana y alcanzar los más altos estándares de calidad que demandará el nuevo El Salvador» que está construyendo su gobierno. (Sputnik).