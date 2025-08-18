Celso Gamboa rompe el silencio: primera entrevista desde la cárcel

San José, 18 Ago (Elpaís.cr).– El exmagistrado y exfiscal general adjunto Celso Gamboa Sánchez habló por primera vez desde que fue detenido en Costa Rica a solicitud de Estados Unidos, país que lo acusa de colaborar con redes de narcotráfico y lavado de dinero.

En una entrevista exclusiva transmitida por Canal 6, el exjerarca judicial defendió su inocencia, denunció ser víctima de una persecución y lanzó mensajes directos a la ciudadanía, reabriendo un debate sobre la justicia y la política nacional.

Un rostro desde la máxima seguridad

La conversación, realizada en el centro penitenciario donde permanece recluido, mostró a un Gamboa sereno, vestido con uniforme de prisionero y dispuesto a defender su versión. Fue la primera aparición pública desde que agentes de la DEA lo vincularon a operaciones financieras del crimen organizado.

En tono reflexivo, aseguró que se ha convertido en un “trofeo” de las autoridades internacionales y que su caso responde más a intereses políticos que a evidencias sólidas. “Soy un ejemplo que quieren exhibir en la región”, dijo, insistiendo en que nunca ha participado en actividades de narcotráfico.

Condiciones de encierro y mensaje al país

Durante la entrevista relató aspectos de su vida en prisión: aislamiento prolongado, pocas horas de recreo y fuertes restricciones de comunicación.

Aseguró que su familia es la más afectada por esta situación y calificó su estadía en máxima seguridad como un “castigo anticipado”.

Uno de los momentos más comentados fue su mensaje a los costarricenses: pidió que no se dejen llevar por titulares ni rumores, y llamó a cuestionar la “verdad oficial” que, a su juicio, ha dominado el relato en su contra. Aunque señaló tener fe en la justicia nacional, advirtió que el sistema se encuentra “politizado”.

Reacciones encontradas

La entrevista tuvo repercusión inmediata en redes sociales y medios de comunicación. Algunos consideraron que era justo darle espacio para expresar su versión; otros criticaron el programa por prestarse a una estrategia mediática de defensa.

Analistas apuntaron que, más que aclarar dudas, el espacio televisivo dejó nuevas interrogantes: ¿por qué se le permitió hablar en estas condiciones? ¿Qué peso real tienen sus palabras frente a la evidencia que se analiza en tribunales?

El trasfondo judicial y político

Celso Gamboa fue destituido como magistrado en 2018 por supuesto tráfico de influencias. Su carrera en la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad y la Corte Suprema estuvo marcada por polémicas y cuestionamientos, así como por vínculos con figuras políticas de alto nivel.

Hoy enfrenta un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos, que lo acusa de participar en lavado de dinero para carteles regionales. Los expedientes de la DEA incluyen, según trascendió, pruebas bancarias y testimoniales. El procedimiento judicial podría extenderse durante meses o años, dependiendo de las apelaciones de su defensa.

La implicación de un exmagistrado en este tipo de causas erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. La entrevista televisada, lejos de mitigar ese efecto, lo expuso aún más: mientras él insiste en su inocencia, mientras las acusaciones dejan una estela de incertidumbre en la opinión pública.

Estrategia mediática y papel de los medios

El espacio otorgado a Gamboa también reabre el debate sobre la relación entre medios de comunicación y procesos judiciales. Para algunos especialistas, la televisión convirtió una defensa personal en espectáculo, desplazando la discusión sobre pruebas hacia un terreno emocional.

Si bien todo acusado tiene derecho a expresarse, la entrevista le permitió transmitir un relato sin contrapeso de evidencias, lo que podría influir en la percepción ciudadana del caso.

Costa Rica frente al espejo

Más allá de la inocencia o culpabilidad de Gamboa, lo que está en juego es la credibilidad del Estado costarricense. La extradición solicitada por Washington pone a prueba la solidez del sistema judicial nacional y la capacidad del país para enfrentar la penetración del crimen organizado en sus estructuras.

Para la ciudadanía, la entrevista se convirtió en símbolo de una encrucijada: ¿confiar en un sistema judicial cuestionado o creer en la versión de un exjerarca acusado de vínculos con el narcotráfico?

Preguntas y respuestas

La primera entrevista a Celso Gamboa desde la cárcel abrió más preguntas que respuestas. Su narrativa de persecución choca con las acusaciones formales de la DEA, mientras la opinión pública observa con desconfianza un proceso que mezcla justicia, política y espectáculo.

Costa Rica, históricamente orgullosa de su institucionalidad, se enfrenta ahora a un espejo incómodo: la corrupción y el crimen organizado parecen haber tocado la cúspide del sistema judicial. El caso apenas comienza, pero ya es claro que marcará un antes y un después en la relación del país con su propia justicia.