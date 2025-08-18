Costa Rica acumula 66 casos de miasis por gusano barrenador en humanos durante 2025

San José, 18 ago (Elpaís.cr).– Costa Rica alcanzó un total acumulado de 66 casos de miasis por gusano barrenador en humanos hasta el pasado 9 de agosto, según los datos más recientes del Ministerio de Salud.

La cifra refleja un incremento de siete nuevos diagnósticos en apenas dos semanas y supera en un 57% los reportes registrados en todo el 2024, cuando se contabilizaron 42 casos.

Afectación por edad y sexo

Del total de personas afectadas en lo que va del 2025, 32 corresponden a adultos mayores de 65 años, mientras que 29 casos se registran en personas entre 20 y 64 años.

El comportamiento por sexo también muestra una marcada diferencia: 44 de los casos se reportan en hombres, con una tasa de 1,6 por cada 100.000 habitantes, mientras que 22 corresponden a mujeres, con una tasa de 0,8 por cada 100.000 habitantes.

Distribución geográfica

En cuanto a la procedencia de los casos, la provincia de Alajuela encabeza la lista con 16 reportes, seguida de San José con 12 y Puntarenas con 9. Por regiones, la Central Norte también presenta una alta concentración con 11 casos notificados.

La enfermedad y sus riesgos

La miasis por gusano barrenador es una enfermedad parasitaria causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax. Estas infestan los tejidos vivos, incluyendo piel y cavidades como la ocular, oral, nasal o genital. La invasión provoca lesiones dolorosas y, en casos graves, puede ocasionar pérdida de la función del órgano afectado e incluso la muerte.

El Ministerio de Salud advirtió que la mosca transmisora continúa circulando en el país, lo que mantiene el riesgo de nuevos contagios tanto en humanos como en animales.

Recomendaciones de prevención

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de aplicar medidas de higiene y control para reducir el riesgo de infestación:

Mantener una adecuada higiene personal , lavándose las manos regularmente con agua y jabón.

Atender y tratar adecuadamente cualquier herida en la piel , siguiendo las recomendaciones médicas.

Acudir a un centro de salud público o privado en caso de presentar síntomas como dolor, picazón, enrojecimiento, secreción o presencia de larvas en lesiones cutáneas.

Revisar el estado de salud de los animales domésticos y de producción, curando heridas y reportando casos sospechosos al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA-MINAE).

El Ministerio recordó que tanto la prevención en las personas como la vigilancia en animales son claves para frenar la propagación del gusano barrenador, una plaga que afecta la salud pública y la producción pecuaria.