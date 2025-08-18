Declaración de Moscú sobre preparativos reunión presidencial de Rusia, EEUU y Ucrania

Moscú, 19 Ago (Sputnik).- El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, proporcionó detalles sobre la conversación telefónica entre Putin y Trump, que tuvo lugar después de la reunión del presidente estadounidense con el líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, y varios líderes europeos.

«Hace media hora, por iniciativa del presidente de los Estados Unidos, se ha producido una conversación telefónica entre Donald Trump y Vladímir Putin», declaró Ushakov. «Nuestro presidente agradeció calurosamente a su homólogo estadounidense por su hospitalidad y la buena organización de la cumbre en Alaska, así como por los avances logrados durante la reunión en pro de una solución pacífica a la crisis ucraniana».

«El presidente de los Estados Unidos, por su parte, informó sobre las negociaciones que acaban de concluir en la Casa Blanca, con Vladímir Zelenski y los líderes de varios países europeos. Durante la conversación telefónica posterior, Vladímir Putin y Donald Trump se pronunciaron a favor de continuar las negociaciones directas entre las delegaciones de Rusia y Ucrania», declaró.

«En este sentido, se debatió en particular la idea de que convendría estudiar la posibilidad de elevar el nivel de los representantes de las partes ucraniana y rusa, es decir, de los representantes que participan en las mencionadas negociaciones directas», señaló, añadiendo que ambos mandatarios «acordaron seguir en estrecho contacto sobre Ucrania y otras cuestiones de actualidad de la agenda internacional y bilateral».

«El presidente ruso volvió a destacar la importancia de los esfuerzos personales de Donald Trump en la búsqueda de soluciones que conduzcan a una solución duradera en Ucrania», agregó Ushakov. Según dijo, la conversación, que duró unos 40 minutos, fue «franca y muy constructiva».

Zelenski, con el grupo de apoyo europeo, llegó a EE.UU. para abordar la posible resolución del conflicto ucraniano luego de la histórica cumbre que mantuvieron los mandatarios ruso y estadounidense el pasado viernes en el estado de Alaska.

Tras las conversaciones en Washington, Donald Trump se comunicó con Vladímir Putin, para avanzar en los preparativos de una reunión entre Putin y Zelenski en un lugar aún por determinar. De acuerdo con lo expuesto por Trump, la reunión prevista sería seguida por un encuentro trilateral en el que participaría él junto con «los dos presidentes». (Sputnik)