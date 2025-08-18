Dialogan India y Rusia sobre Cumbre de Alaska y nexos bilaterales

Nueva Delhi, 18 ago (Prensa Latina) El primer ministro de India, Narendra Modi, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dialogaron hoy vía telefónica sobre la reunión reciente en Alaska y diversos temas de la cooperación entre sus países.

De acuerdo con una nota oficial, el mandatario ruso compartió con el jefe de Gobierno indio su evaluación del encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska el viernes último.

Tras agradecer al presidente Putin, Modi subrayó la firme postura de la India a favor de una resolución pacífica del conflicto en Ucrania y reiteró su apoyo a todos los esfuerzos en este sentido, indicó un comunicado de la Oficina del primer ministro indio.

Ambos líderes también abordaron diversos temas de cooperación bilateral con miras a fortalecer aún más la Asociación Estratégica Especial y Privilegiada entre sus países y acordaron mantener un estrecho contacto, indicó la fuente oficial.

Después de finalizado el encuentro Putin-Trump en Alaska, la Cancillería de India calificó de sumamente encomiable para la búsqueda de la paz la reunión entre esos dos presidentes.

Nueva Delhi ratificó, además, que el camino a seguir solo puede ser a través del diálogo y la diplomacia y aseguró que el mundo desea ver una pronta solución al conflicto en Ucrania.

Aunque la esperada cumbre entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia concluyó sin un acuerdo de alto el fuego en Ucrania, vislumbró la posibilidad de un mejoramiento de los vínculos entre esos dos países.

Ello podría significar un impacto positivo para el país surasiático, uno de los afectados por los aranceles adicionales impuestos por el presidente Donald Trump para castigar a Nueva Delhi por sus compras de petróleo ruso.

Se prevé que se active el 27 de agosto la medida del mandatario estadounidense que significa un aumento total de las tarifas al 50 por ciento para los productos indios que lleguen al mercado estadounidense.

De igual modo, el aumento de las tarifas por Washington ha dificultado las negociaciones entre India y Estados Unidos para la concreción de un acuerdo comercial, las cuales, se conoció, fueron canceladas este fin de semana por la administración estadounidense.