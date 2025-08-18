Difícil panorama; ¿Se estará procediendo tal y como lo ordena nuestra legislación en el caso de Celso Gamboa?

Nos encontramos en vísperas de que se cumplan los dos meses de prisión preventiva que se dispusieron en el caso de Celso Gamboa y otros dos detenidos, a quienes se les atribuye estar implicados en delitos relacionados con tráfico ilegal de estupefacientes y/o legitimación de capitales; su detención se concretó en atención a una orden de captura internacional emanada de un tribunal en Texas, que ya solicitó la ampliación de dicha medida cautelar, gestión que avaló el Ministerio Público solicitándolo al Tribunal Penal de San José; en el caso de Celso los ilícitos de los que EE.UU. aduce tener pruebas son conspiración para traficar drogas y distribución internacional de cocaína.

Según lo establece el artículo 6.- de nuestra Ley de Extradición, dichos dos meses representan el tiempo máximo para que el país que gestiona la extradición presente la información complementaria requerida, lo cual los gringos, según parece, aún no han hecho; adicionalmente, el inciso b) del artículo 9.-, ibídem, fija en dos meses el término de la prisión preventiva, indistintamente de si la extradición ya ha sido decretada; al tenor de esta normativa difícilmente prosperaría la citada gestión de prórroga de la prisión preventiva. ¿Podría ser que el muy extraño retraso del tribunal tejano obedezca a que no han logrado completar el legajo de elementos probatorios requerido para sustentar sólidamente la acusación penal?

Por consiguiente, si antes del 23 de este mes, ya sea que no se formalice la gestión estadounidense, si los gringos remiten extemporáneamente la documentación requerida, o si se excedieran los dos meses del máximo que nuestra legislación fija, es casi seguro que esas esas tres «almas de Dios…» acudirán ante la Sala Constitucional para interponer recursos de hábeas corpus que, de conformidad con la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se deben resolver dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción del informe a solicitar, plazo que es improrrogable; así las cosas, deviene probable que, para los tres, cese la privación de libertad antes de setiembre. Y estarían en todo su derecho de argumentar que no debe prolongarse su detención por no estar fundamentada en nuestro ordenamiento jurídico, en una causa justificada, o en un proceso legal adecuado.

Pero en esta ley pareciera existir una antinomia, contradicción o conflicto, ya que en su artículo 7.- se establece: “La extradición se puede solicitar por cualquier medio de comunicación siempre que exista una orden de detención contra el inculpado y la promesa de cumplir con los requisitos señalados para el trámite. En este caso los documentos de que habla el artículo 9º se presentarán a la embajada o consulado costarricense, a más tardar diez días contados a partir de la detención del imputado , la cual deberá dar cuenta de inmediato a las autoridades judiciales costarricenses y remitirlas a la mayor brevedad. Si no se cumpliere con lo aquí ordenado, el detenido será puesto en libertad y no podrá solicitarse nuevamente su extradición por este procedimiento sumario .” (sic, lo subrayado no lo está en el original); así las cosas, ¿Son dos meses, o diez días, el máximo permitido para tener detenido preventivamente a la persona cuya extradición se está gestionando?

Surgen varias incógnitas: 1) ¿Será realmente un caso de antinomia dentro de una misma ley?, 2) ¿Se refiere la orden de detención citada en el artículo 7.- reproducido, a la que haya sido dictada específicamente por el país del que el extraditable es oriundo, o abarca también, implícitamente, a la de captura internacional del país que solicita la extradición?, 3) ¿Podría ser que desde que se promulgó la Ley de extradición, hace más de medio siglo, nadie se ha percatado de esta posible incongruencia?, 4) Será que ambos plazos se refieren a circunstancias distintas y que la redacción es confusa?, 5) ¿Procederá entender que, en el presente caso, ambos plazos rigen para este trío de privados de libertad, en cuyo caso debería regir el principio legal «In dubio pro reo»?, 6) ¿Será que los/as abogados/as de Celso, y en especial él como exmagistrado, no se han percatado de tal incoherencia? o, 7) ¿Podría ser, más bien, que Celso, por lo visto inteligentemente, esté esperanzado, y urdiendo, que transcurran los dos meses y se resuelva que debe ser excarcelado, en cuyo caso, -conforme a la normativa antes reproducida-, impediría que los EE. UU. puedan solicitar, de nuevo, la extradición por los mismos delitos?

Aunque ya culminó el proceso judicial en que Celso, conjuntamente a Berenice Smith y Johnny Araya, fueron denunciados por tráfico de influencias, están pendientes de resolver otros dos: uno de ellos, programado para enero/2026, corresponde también a otro presunto delito de tráfico de influencias, por la supuesta participación de Celso, en su condición de magistrado de la Sala III, para que se desestimara la causa contra Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata, en el caso “Cementazo”; para marzo/2026 está fijado un tercer proceso que involucra a Celso como sospechoso del delito de falsedad ideológica, en que se le denunció por haber utilizado un documento con argumentos falsos para autorizar la incomparecencia de un imputado a una convocatoria judicial. Ambos procesos fueron convocados con anticipación a que se dispusiera la orden de captura internacional.

De conformidad con el inciso c) del artículo 3-. de nuestra Ley de Extradición rige prohibición para decretarla, “cuando el reclamado esté siendo juzgado o haya sido condenado por delito o delito culposo cometido en la República, con anterioridad al recibo de la solicitud de entrega;…” (sic); de esta forma, no sería posible, puesto que representaría inobservancia del artículo 24 del Código Procesal Penal, anular, o descartar, los mencionados procesos judiciales que se encuentran activos, para priorizar que sea juzgado en territorio estadounidense, en lo cual no incide la gravedad de los delitos atribuidos. Si la gestión de orden de captura se hubiese formulado de previo a que el Ministerio Público hubiese diligenciado ambas acciones penales, sí habría sido posible que la Fiscalía desistiera de hacerlo, facultada por el concepto “criterio de oportunidad”, a efecto de facilitar la aprobación de la extradición, en vista de que los delitos en que se fundamenta son más graves y complejos.

Según ese mismo artículo tampoco procedería aprobar su traslado si aquí se estuviera procesando a Celso por los delitos que se le atribuyen en el tribunal penal estadounidense, pero, aunque los delitos en que se funda dicha gestión también se encuentran debidamente tipificados en nuestro código penal, nuestras autoridades del Ministerio Público nunca lo han denunciado por infracciones al respecto, lo cual da lugar a justificadas sospechas de ineptitud o connivencia.

El escenario anterior permite colegir no solo que Celso no va a ser extraditado, sino que ya estará preparando una demanda contra el sistema de Justicia estadounidense, reclamando una compensación económica por un monto bastante considerable por concepto de indemnización, argumentando que se le infirieron severos perjuicios, tanto de índole moral como material.

Si así ocurriera, frustrados nos sentiremos quienes esperábamos que se aprobara la extradición, a la espera de que en EE. UU. fuera designado testigo de la corona, en procura de una reducción de la pena, a cambio de suministrar información acerca de sus cómplices en Costa Rica, en especial en las esferas políticas, para facilitarle los ilícitos que allá se le atribuyen, por los cuales, aunque no fueran hipotéticos, posiblemente nunca va a resultar penalizado. Y los políticos que probablemente han estado dispuestos a encubrir a Celso, quedarán satisfechos de que no hay riesgo de que sean delatados, y de que no existe necesidad de que intercedan en su favor, lo mismo que sus allegados dentro del Poder Judicial.

Quizás la forma irregular en que se ha canalizado la gestión de extradición, y los ases que Celso cree que tiene en la manga, representaron los motivos por los cuales se rehusó a aceptar la extradición voluntaria y no necesariamente porque el que la debe la teme.

(*) Nelson Arrieta Piedra es Ingeniero Civil.