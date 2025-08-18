Empresa tecnológica china Meitu registra crecimiento de 12,3% en ingresos y récord de suscriptores de pago

Xiamen, 19 ago (Xinhua) — El gigante tecnológico chino especializado en edición de selfis, Meitu, anunció sus resultados financieros del primer semestre de 2025 y reportó un total de ingresos de 1.800 millones de yuanes (unos 252,4 millones de dólares), cifra que representa un aumento interanual del 12,3 por ciento.

La compañía registró un beneficio neto ajustado atribuible a los accionistas de 467 millones de yuanes, lo que supone un incremento del 71,3 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.

Meitu atribuyó este crecimiento en ingresos y beneficios principalmente a los avances en aplicaciones de inteligencia artificial (IA), el aumento de suscriptores de pago a nivel mundial y la rápida expansión de su negocio de productos de imagen y diseño basados en la suscripción.

Con sede en Xiamen, provincia de Fujian, en el este de China, la empresa destacó que su segmento de productos de imagen y diseño mantuvo un fuerte impulso en el primer semestre del presente año, con ingresos que alcanzaron los 1.350 millones de yuanes, cifra que representa un aumento significativo interanual del 45,2 por ciento y el 74,2 por ciento de los ingresos totales de la compañía.

Este crecimiento fue impulsado por una base récord de suscriptores de pago. Hasta el 30 de junio de 2025, estos suscriptores alcanzaban los 15,4 millones, registrando un incremento interanual de más del 42 por ciento.

A su vez, los usuarios activos mensuales (MAU, siglas en inglés) globales de la compañía totalizaban 280 millones a finales de junio, registrando un incremento interanual del 8,5 por ciento. Entre ellos, la cifra en países y regiones fuera de la parte continental de China alcanzó los 98 millones, reflejando un robusto aumento interanual del 15,3 por ciento.

Los gastos en investigación y desarrollo en el mencionado período ascendieron a 450 millones de yuanes, con un incremento del 6,1 por ciento. Como su centro tecnológico clave, el Meitu Imaging and Vision Lab (MT Lab, siglas en inglés) cuenta con 463 patentes autorizadas y 317 derechos de autor de software en el campo de la IA.

Fundada en octubre de 2008, Meitu es una compañía tecnológica impulsada por IA que busca «embellecer» a los usuarios mediante sus productos de imagen y servicios de gestión de belleza.