Exportaciones de Chile crecen 5,4 % interanual en segundo trimestre de 2025

Santiago, 18 ago (Sputnik).- Las exportaciones de Chile registraron una expansión interanual de 5,4 por ciento en el segundo trimestre del año, impulsadas principalmente por los envíos de cobre, informó este lunes el Banco Central.

«Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron un 5,4 por ciento en el segundo trimestre de 2025», consignó la entidad a través de un comunicado.

En materia de bienes, destacaron las alzas de las ventas de cobre, de productos alimenticios y de madera.

En cuanto a la exportación de servicios, registraron expansiones importantes los rubros relacionados con el turismo.

Las importaciones, por su parte, crecieron un 14,6 por ciento, siendo las mayores compras las maquinarias de uso industrial, los equipos de transporte y los servicios empresariales. (Sputnik)

