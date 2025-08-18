Imposición de sanciones a China por el petróleo ruso aumentaría precio, dice Rubio

Washington, 18 Ago (Sputnik).- Estados Unidos cree que las sanciones secundarias contra China por refinar petróleo ruso pueden conducir a un aumento de los precios de la energía en el mercado mundial, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio.

«Si se imponen sanciones secundarias a un país, como en el caso del suministro de petróleo ruso a China, China simplemente refinará ese petróleo y se venderá de nuevo en el mercado mundial. Quien compre ese petróleo pagará más por él o, si no está disponible, tendrá que buscar fuentes alternativas», explicó el alto funcionario en una entrevista con Fox News este domingo.

Rubio añadió que cuando Washington presentó a sus socios europeos un proyecto de ley del Senado que proponía aranceles del 100 % para China e India, no mostraron mucho entusiasmo. «Escuchamos de varios países europeos cierta preocupación sobre lo que esto podría significar», dijo.

Anteriormente, el jefe del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, aconsejó a la Unión Europea que «cierre su boca» sobre las sanciones antirrusas si no quiere tomar medidas duras por su cuenta. En este sentido, recordó una reunión del G7 celebrada a principios de este año, donde, según él, los líderes europeos reaccionaron con frialdad a la idea de aumentar los aranceles a los países que compren energía rusa. Bessent recordó que, en la reunión, «miró a todos los líderes y les preguntó: ‘¿Están todos dispuestos a imponer un arancel secundario del 200 % a China?'». «¿Y saben qué? Todos querían ver qué zapatos llevaban puestos», ironizó.

Mientras, tras la reunión exitosa del viernes con el presidente ruso, Vladímir Putin, el mandatario de EE.UU., Donald Trump, afirmó que no estaba pensando en nuevos aranceles a China en este momento, «debido a lo que pasó» ese día. (Sputnik)