Irán advierte que la guerra con Israel podría reanudarse «en cualquier momento»

Teherán,18 Ago. (EUROPA PRESS) – Las autoridades iraníes han advertido este lunes de que una nueva guerra con Israel podría estallar «en cualquier momento», declaraciones que llegan más de dos meses después del cruce de ataques entre ambos países conocido como la guerra de los doce días, que dejó más de 1.000 muertos en Irán y cerca de una treintena en territorio israelí.

«Hoy nos encontramos en las secuelas de una guerra impuesta. No estamos en un alto el fuego, sino en un estado de cese del fuego, por lo que estamos preparados para enfrentarnos al enemigo en cualquier momento», ha dicho el vicepresidente primero de Irán, Mohamed Reza Aref, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Mehr.

No obstante, ha asegurado que la estrategia de Teherán «es resolver los problemas mediante negociaciones», pero ha agregado que les «preocupa si la otra parte cree en ellas o no». «No buscamos una guerra, pero nuestra estrategia es que si inician una guerra, nosotros le pondremos fin», ha agregado.

El conflicto estalló el 13 de junio, cuando Israel lanzó una ofensiva militar contra el país centroasiático –que respondió disparando misiles y drones contra territorio israelí–, a la que se sumó el 22 de junio Estados Unidos con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares de Irán, si bien desde el 24 de junio hay un alto el fuego en vigor.