La japonesa SoftBank invertirá $2.000 millones en la empresa estadounidense Intel

Tokio, 19 ago (Sputnik).- La empresa japonesa SoftBank Group Corp. busca adquirir acciones ordinarias de la estadounidense Intel Corporation por un total de 2.000 millones de dólares, según un comunicado de la compañía japonesa.

«SoftBank Group Corp. (TOKIO: 9984, “SoftBank”) e Intel Corporation (Nasdaq: INTC) anunciaron hoy la firma de un acuerdo definitivo de compra de valores, en virtud del cual SoftBank realizará una inversión de $2.000 millones en acciones ordinarias de Intel», indica el comunicado.

Según SoftBank, la inversión mientras tanto Intel como SoftBank profundizan su compromiso de invertir en tecnología e innovación en semiconductores en Estados Unidos.

«Los semiconductores son la base de toda industria. Durante más de 50 años, Intel ha sido un líder de confianza en innovación. Esta inversión estratégica refleja nuestra convicción de que la fabricación y el suministro de semiconductores avanzados seguirán expandiéndose en Estados Unidos, donde Intel desempeñará un papel fundamental», declaró Masayoshi Son, el presidente y director ejecutivo de SoftBank Group.

Según los términos del acuerdo, SoftBank pagará 23 dólares por acción ordinaria de Intel. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales. (Sputnik)