Las garantías de seguridad para Ucrania podrían formalizarse en una semana, dice Zelenski

Moscú, 19 ago (Sputnik).- El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, declaró tras una reunión en la Casa Blanca que las garantías de seguridad para su país podrían quedar formalizadas en los próximos 7 a 10 días.

El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a Zelenski y a los líderes de los países de la UE.

«Las garantías de seguridad (…) tendrán cada vez más detalles, ya que todo esto se formalizará por escrito de alguna manera en la próxima semana o 10 días», dijo Zelenski en una rueda de prensa tras el encuentro.

Agregó que, como parte de la garantía de seguridad, Kiev desea recibir un paquete de asistencia militar estadounidense por valor de 90.000 millones de dólares. Incluirá aviones, sistemas de defensa aérea y otras armas.

Además de las cuestiones de seguridad, el líder ucraniano dijo que la cuestión de los territorios se planteará en su encuentro con el presidente ruso, Vladímir Putin, pero aún no hay una fecha exacta para esta reunión.

Por su parte, el presidente de Finlandia, Alexandr Stubb, declaró en una rueda de prensa tras la reunión en la Casa Blanca, que las garantías de seguridad para Ucrania «sólo entrarán en vigor cuando se logre la paz».

Este lunes, el presidente Trump declaró que mantuvo una conversación telefónica con Putin y inició los preparativos para una reunión entre Zelenski y el líder ruso.

Trump recibió el lunes a Zelenski y a otros seis líderes europeos: los presidentes Emmanuel Macron, de Francia, y Alexandr Stubb, de Finlandia, así como de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el canciller (jefe de Gobierno) de Alemania, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.

Los líderes europeos, que conforman lo que se dio en llamar la «Coalición de los Dispuestos», llegaron a Washington para respaldar a Zelenski en las negociaciones que impulsa Trump para poner fin al conflicto en Ucrania, y luego de que el mandatario estadounidense mantuviera una reunión bilateral el viernes pasado en Anchorage, Alaska, con su par ruso. (Sputnik)