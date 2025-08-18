Más de 62.000 palestinos muertos en la Franja de Gaza desde 2023 por la agresión de Israel

El Cairo, 18 ago (Sputnik).- Más de 62.000 palestinos murieron y más de 156.000 resultaron heridos en la Franja de Gaza a partir del 7 de octubre de 2023, como resultado de la agresión de los militares israelíes, comunicó este lunes el Ministerio de Salud del enclave palestino.

«Los muertos por la agresión de Israel (en la Franja de Gaza) a partir del 7 de octubre de 2023 suman 62.004 y los heridos, 156.230», precisó el comunicado.

Según los datos del Ministerio de Salud, los hospitales de la Franja de Gaza en la pasada jornada recibieron 60 muertos y más de 340 heridos.

La guerra en el enclave palestino estalló después de que Hamás atacara el 7 de octubre de 2023 el sur de Israel, matando a 1.218 personas, la mayoría civiles, y tomara 251 rehenes.

Durante diversas labores humanitarias y operaciones especiales, más de 200 rehenes fueron rescatados del enclave.

Del 19 de enero al 1 de marzo, en la Franja de Gaza rigió un alto el fuego en el marco del acuerdo entre las partes sobre la liberación de rehenes israelíes a cambio de presos palestinos.

Durante seis semanas, los grupos palestinos liberaron a 30 rehenes vivos y entregaron los cuerpos de ocho fallecidos.

A su vez, Israel puso en libertad a unos 1.700 presos palestinos y retiró tropas desde el interior de la Franja de Gaza. (Sputnik)