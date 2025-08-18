Miles de tortugas lora desovan en playas panameñas

Ciudad de Panamá, 18 ago (Prensa Latina) Un fenómeno único se produce hoy en playas panameñas, cuando más de tres mil tortugas lora, una especie en peligro de extinción, arriban para depositar sus huevos.

Según el titular del Ministerio de Ambiente (Miambiente), Juan Carlos Navarro, ese hecho recuerda que Panamá es un santuario natural privilegiado, de ahí la responsabilidad de proteger a esas especies, que enfrentan amenazas globales sin precedentes.

Según la institución, unas tres mil 297 tortugas arribaron la víspera a Playa La Marinera, en la central provincia de Los Santos, declarada Zona de Reserva en 2010.

Añade la nota que cada tortuga hembra deposita entre 100 y 120 huevos y tras 45 días de incubación, darán paso a crías que correrán hacia el mar para sobrevivir.

Esas «arribadas masivas son una estrategia natural de las tortugas lora o golfina, para aumentar la probabilidad de que más neonatos logren llegar al océano», afirma el comunicado que además confirma al territorio panameño como clave para su conservación en el Pacífico y el Caribe. El reporte de Miambiente precisa que este fenómeno ocurre únicamente en unas 13 playas de las cuales dos están en Panamá.

Además, solo sucede en la temporada de anidación que se extiende de julio a diciembre, ya que esta especie anida durante todo el año.

A saber, la nación istmeña aloja a cinco de las siete especies de tortugas marinas del mundo: la lora o golfina (Lepidochelys olivacea); la carey (Eretmochelys imbricata), la canal o baula (Dermochelys coriacea), la caguama o boba (Caretta caretta) y la verde o prieta (Chelonia mydas).