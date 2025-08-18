Oleaje peligroso persistirá en Dominicana asociado a huracán Erin

Santo Domingo, 18 ago (Prensa Latina) El huracán Erin continuará alejándose de la República Dominicana, pero sus efectos indirectos causan hoy oleaje peligroso en la costa Atlántica, informó el Instituto de Meteorología (Indomet) en su más reciente boletín.

Indicó que durante la mañana bandas nubosas asociadas a Erin mantendrán las condiciones atmosféricas favorables para la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente hacia el litoral atlántico y las regiones sureste y suroeste.

Las precipitaciones se extenderán hacia localidades de la Cordillera Central y la zona fronteriza durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche, señaló Indomet.

El huracán Erin, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, posee vientos máximos sostenidos estimados en 215 km/h y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 20 km/h.

El Centro Nacional de Pronósticos alertó sobre el riesgo de marejadas peligrosas, olas de más de 10 pies de altura y posibles inundaciones urbanas en las provincias La Altagracia, Espaillat, El Seibo, Puerto Plata, Hato Mayor, Montecristi, Samaná y María Trinidad Sánchez.

Anoche el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mencionó olas de hasta 12 pies de altura sobre el litoral costero Atlántico, con un aumento de los aguaceros entre moderados a fuertes, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

Todo indica que los efectos de la tormenta sobre el territorio nacional fueron mínimos. Las autoridades no han reportado daños hasta el presente.