Organismo venezolano repudia «maniobra» de EEUU contra presidente Maduro

Caracas, 19 ago (Sputnik).- El Consejo Moral Republicano de Venezuela expresó el lunes su rechazo a lo que calificó como una «grotesca e infame maniobra» de EEUU, refiriéndose a la recompensa ofreció Washington de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente Nicolás Maduro.

«El Consejo Moral Republicano aprobó repudiar categóricamente la grotesca e infame maniobra del Gobierno de EEUU que ha anunciado el aumento a 50 millones de dólares de una supuesta recompensa por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros», señaló el comunicado leído por el fiscal de este país caribeño, Tarek William Saab, a través del canal estatal Venezolana de Televisión.

El Consejo, órgano integrado por el fiscal, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz; y el Contralor General, Gustavo Vizcaíno, llegó al acuerdo de emitir el pronunciamiento al considerar la acción de Washington como una violación al derecho internacional.

«Esta infamia constituye una violación flagrante del derecho internacional, un atentado contra nuestra soberanía y una grosera intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano», añadió.

Durante la lectura del documento, Saab señaló que «EEUU insiste en recurrir a prácticas propias de regímenes coloniales» apelando al uso de su aparato judicial como instrumento de «persecución política global».

De igual manera, señaló que «esta acción forma parte de la guerra híbrida contra Venezuela y está diseñada para complacer a factores extremistas de la ultraderecha venezolana que apuestan por la violencia tras haber sido derrotados en el terreno democrático».

Asimismo, el órgano manifestó que «pretender vincular al jefe de Estado venezolano con estructuras criminales no sólo es una calumnia infame, sino un intento desesperado de construir un expediente artificial que no resiste el menor análisis serio, técnico o jurídico».

El Consejo recordó que bajo el Gobierno de Nicolás Maduro se ha impulsado «una política firme, sostenida y eficaz contra el crimen organizado, el narcotráfico y toda la forma de delincuencia transnacional».

Ante ello, el Consejo denunció la acción como «una operación ilegítima, que atenta contra los principios de no injerencia y de autodeterminación de los pueblos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en múltiples tratados internacionales».

La fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, anunció el 7 de agosto una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro, a quien acusó de usar organizaciones criminales para introducir drogas letales y violencia en la nación norteamericana.

Washington y Caracas establecieran recientemente un acuerdo de intercambio de presos, mediante el cual fueron liberados los 252 migrantes venezolanos detenidos en una cárcel de El Salvador y diez estadounidenses arrestados en la nación sudamericana.

Además, EEUU otorgó una licencia a la petrolera Chevron para continuar sus operaciones en el país caribeño.

El Gobierno de EEUU ya había ofrecido anteriormente una recompensa de 25 millones de dólares para el arresto de Maduro. (Sputnik)