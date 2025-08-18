Paz da el batacazo en las elecciones en Bolivia con la renovación política como bandera

La Paz, 18 ago (Sputnik).- El candidato Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC, derecha), pateó el tablero de las encuestas en Bolivia y logró una inesperada victoria en la primera vuelta de las elecciones generales, celebrada el domingo, en las que el expresidente, Jorge «Tuto» Quiroga, quedó en segundo lugar.

Ambos competirán para convertirse en el próximo presidente de Bolivia en el balotaje que se realizará el 19 de octubre.

Los estudios difundidos por los grandes canales de televisión locales como Unitel y Red Uno lo marginaron, incluso de los debates, y apuntaban a una segunda vuelta entre el expresidente, de Alianza Libre (derecha), y el empresario de derecha Samuel Doria Medina, de Alianza Unidad.

El masivo apoyo que recibió Paz, tanto en las ciudades como en el área rural, con sus promesas de renovación política y económica caló lo suficiente en los votantes, que lo llevaron a la segunda vuelta con el 32,17 por ciento de los sufragios. Quiroga obtuvo el 26,85 por ciento.

«Quiero agradecer, en primera instancia, a Bolivia, siempre a Bolivia. Segundo, a todos los hombres y mujeres que no tenían voz, a los que no aparecimos en las encuestas…, resulta que hay una Bolivia que no se la toma en cuenta», manifestó el candidato al comenzar su discurso de cerca de 15 minutos en la escalonada del pasaje Los Gallos, en plena avenida 16 de julio (El Prado), en el centro de La Paz.

El amplio apoyo a Paz y su candidato a vicepresidente Edman Lara tomó por sorpresa también a sus seguidores y a sus asesores, que no tenían previsto un «búnker» con los equipos electrónicos necesarios para un mitin.

La celebración se improvisó en plena calle, con seguidores que gritaban consignas como «Victoria, lo vamos a lograr» o «Gracias a Rodrigo Paz, el Movimiento Al Socialismo (MAS) nunca más».

Entre los seguidores del candidato del partido derechista PDC también había críticas furibundas contra los medios privados Unitel Y Red Uno, que no daban crédito por la victoria del senador nacido en España y criado desde niño en el departamento boliviano de Tarija (sur).

«Necesitamos estabilizar, generar gobernabilidad, generar un cambio en la economía para que sea de la gente y no del Estado», arengó.

También pidió cuidar el voto, porque considera que aún no ganó nada, simplemente el derecho a «jugar una final, que se tiene que ganar en dos meses».

«Nada se gana hasta que se gana», puntualizó.

En su criterio, el país demanda un cambio de gobierno y del sistema político. Además, habló de «una lucha frontal contra la corrupción».

«Hay que cuidar los votos, si no generamos la recuperación de una democracia transparente, no habrá un buen gobierno, por la duda del fraude», recomendó.

Antes de la intervención pública de Paz, Doria Medina admitió su derrota en un salón del hotel Europa, de cinco estrellas, y respaldó a su oponente político, con miras al balotaje.

«Hoy podemos irnos a dormir tranquilos. Hemos dado todo de nuestra parte. Por eso no tengo ningún remordimiento. Quise servir a Bolivia como presidente y no ha sido posible, pero mi amor por el país y por todos los bolivianos va a durar para siempre», dijo el empresario ante un público embargado por la tristeza.

A su turno, Quiroga, también desde un hotel cinco estrellas, el Real Plaza, agradeció el apoyo en las urnas y reconoció que será arduo el camino que deberá transitar para llegar a la presidencia.

«La segunda vuelta no será fácil, habrá mucho por recorrer, mucho por escuchar y mucho por trabajar, pero estoy convencido de algo, cuando Bolivia se une, no hay obstáculo imposible», expresó.

El ambiente en el salón Libertador del hotel era de algarabía, por lograr el boleto para el balotaje.

Ahora los candidatos y los ciudadanos se preparan para una segunda vuelta de carácter histórico, ya que es la primera vez que habrá balotaje en Bolivia, con un candidato inesperado y con la confirmación de que después de 20 años de gobiernos de izquierda, el país andino volverá a tener una administración de derecha. (Sputnik)