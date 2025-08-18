Presidenta mexicana desmiente que esposa de AMLO resida en «exclusivo» barrio madrileño

Ciudad de México, 18 ago (Sputnik).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió este lunes que la académica Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de su antecesor y correligionario, Andrés Manuel López Obrador (2012-2018), se haya mudado a un «exclusivo» barrio de Madrid, como publicó el diario español ABC el fin de semana.

«Ayer (domingo) sale en el periódico español de derecha ABC, que Beatriz Gutiérrez Müller se fue a vivir a España, y vean hoy (por este lunes) todos los comentócratas criticando. Yo sabía que ella vivía en México», dijo la jefa del Ejecutivo federal en conferencia de prensa.

La nota del periódico español daba cuenta de un supuesto «viraje vital» de Gutiérrez Müller, quien habría decidido mudarse a Madrid pese a haber impulsado durante la administración de su marido que España pidiera disculpas a México por crímenes cometidos durante la conquista.

El medio agregó que Gutiérrez Muller había elegido «la exclusiva urbanización de La Moraleja, dependiente del municipio madrileño de Alcobendas, para establecer su residencia», lo que dio pie a diversas críticas en México.

Mientras Sheinbaum daba su conferencia matinal, la esposa de López Obrador publicó su propio desmentido en la red social X.

«El ABC de allá (España), que es el equivalente al Reforma, a El Universal, etcétera, etcétera, etcétera -calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta- están fanatizados por completo y quieren vengarse de ya saben quién (en referencia a López Obrador)», señaló la ex primera dama.

Gutiérrez Müller dijo que está alejada de la política y que se dedica a la investigación y la docencia en una universidad mexicana, por lo que ni ella, ni el hijo del matrimonio, resolvieron irse a vivir a Madrid.

La académica atribuyó la versión de prensa a una campaña en contra de López Obrador, por haber logrado reducir la pobreza y la desigualdad en México.

En mayo pasado, ABC de España y otros medios publicaron que la ex primera dama habría obtenido nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática, al ser nieta de catalanes y castellanos. (Sputnik)