Presidente colombiano afirma que la «división» provocó derrota de la izquierda en Bolivia

Bogotá, 18 ago (Sputnik).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo este lunes que la «división del movimiento indígena y popular» provocó la derrota de la izquierda en las elecciones generales del domingo en Bolivia, donde habrá un balotaje entre dos candidatos de derecha.

«Solo la división del movimiento indígena y popular, permite que los hidalgos, dueños de indígenas, vuelvan al poder. Ahora que entregarán el litio, debe el movimiento popular unirse con dignidad por encima de los egos. La unidad del pueblo es fundamental», escribió el mandatario en una publicación en X en la que adjuntó una foto de los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Bolivia.

Los comicios del domingo supusieron una dura derrota para la izquierda, que gobernó el país en los últimos 20 años.

La sorpresa la dio el candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC, derecha), Rodrigo Paz, quien llegó al balotaje contra todos los pronósticos obteniendo el 32, 14 por ciento de los votos.

Su contrincante en segunda vuelta será el expresidente Jorge «Tuto» Quiroga (2001-2002), quien se candidateó con el partido Libertad y Democracia (derecha) y obtuvo el 26, 81 por ciento de los votos.

En tercer lugar finalizó el empresario Samuel Doria Medina, del partido Alianza Unidad (derecha), quien cosechó el 19, 86 por ciento de los votos; cuarto se ubicó el izquierdista Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular, con 8,22 por ciento; en quinto lugar quedó Manfred Reyes Villa de Autonomía para Bolivia-Súmate (derecha) con 6,62 por ciento; y en sexto lugar el candidato del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda), Eduardo del Castillo, con 3,16 por ciento.

Los votos nulos llegaron al 19, 29 por ciento.

El MAS, el mayor partido de izquierda de Bolivia, llegó a los comicios en una guerra interna entre sus principales líderes: el expresidente Evo Morales (2006-2019), el líder de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y el actual mandatario Luis Arce.

Los dirigentes están distanciados por una disputa del poder, lo que se tradujo en la fragmentación de las organizaciones sociales y aumentó la confrontación en la antesala de los comicios.

Morales, se distanció del MAS desde que un Tribunal Constitucional determinó que ningún boliviano puede ir a la reelección continua o discontinua más de una vez.

Durante la campaña, insistió en ser candidato pero sin éxito, ya que no contó con una organización política legal para hacerlo.

Por ende, convocó a sus seguidores a votar «nulo» en las elecciones del domingo.

Rodríguez fue el delfín político de Morales pero se alejó progresivamente de él a medida que empezó a construir su propia candidatura por fuera del MAS.

Arce, por su lado, debió enfrentar crecientes niveles de descontento por la crisis económica que atraviesa Bolivia, y acusó a Morales de intentar desestabilizar al país al movilizar a sus seguidores en mayo, para protestar contra su inhabilitación para ser candidato.

La segunda vuelta de los comicios, que tendrá como único objeto la elección de presidente y vicepresidente, tendrá lugar el próximo 19 de octubre.

El ganador de los comicios asumirá como presidente el 8 de noviembre por un periodo de cinco años. (Sputnik)