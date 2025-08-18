Presidente iraní viaja a Armenia para conversaciones sobre fortalecimiento de cooperación

Teherán, 18 ago (Xinhua) — El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, partió hoy lunes de Teherán para realizar una visita de dos días a Armenia, la primera etapa de un viaje que también lo llevará a Bielorrusia, informó su oficina.

Está acompañado de varios miembros del gabinete en la gira oficial, de acuerdo con un comunicado publicado en el sitio de internet de la presidencia.

En Ereván, Pezeshkian se reunirá con el primer ministro Nikol Pashinyan y copresidirá una reunión de delegaciones de alto nivel de ambos países para discutir la ampliación de los lazos bilaterales. Se espera que ambas partes firmen una serie de acuerdos de cooperación. También tiene previsto reunirse con el presidente armenio, Vahagn Khachaturyan, indica el comunicado.

Antes de su partida, Pezeshkian indicó que promover las relaciones con los Estados vecinos y afines es una de las principales prioridades de Irán. Añadió que los memorándums de entendimiento y los acuerdos que se firmarán durante el viaje ayudarán a crear «unas condiciones económicas y sociales favorables» para el país.