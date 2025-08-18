Putin llama a Lula para explicarle la reunión con Trump en Alaska

Río de Janeiro (Brasil), 18 ago (Sputnik).- El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recibió este lunes una llamada telefónica del presidente ruso Vladimir Putin, según informó el Gobierno brasileño en un comunicado.

«En la llamada, de cerca de 30 minutos, Putin compartió informaciones sobre su reunión con el presidente Donald Trump, de EEUU, en Alaska, el 15 de agosto, que evaluó como positiva», dice la nota oficial.

Tras abordar los diversos temas debatidos con el presidente Trump, Putin reconoció la participación de Brasil en los intentos de una resolución al conflicto en Ucrania, con el Grupo Amigos de la Paz, la iniciativa conjunta con China.

El presidente Lula agradeció la llamada y reafirmó el apoyo de Brasil a todos los esfuerzos que conduzcan a una solución pacífica para el conflicto entre Rusia y Ucrania y deseó éxito a las negociaciones.

Tras la reunión en Alaska, Trump se reúne este lunes con el líder ucraniano Vladímir Zelenski y varios líderes europeos para intentar llegar a un acuerdo de paz.

Cooperación países BRICS

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmaron en una conversación telefónica el interés en el desarrollo de la cooperación dentro del grupo BRICS, informó el servicio de prensa del Kremlin.

«Confirmaron el interés mutuo en seguir desarrollando el diálogo ruso-brasileño, así como en una estrecha cooperación en el marco de los BRICS», indica el texto.

Asimismo, Putin y Lula debatieron los principales resultados de las conversaciones ruso-estadounidenses en Alaska.

La nota también señala que el presidente brasileño «destacó la importancia de la información recibida, teniendo en cuenta el trabajo que se realiza en el Grupo de Amigos de la Paz en Ucrania, copresidido por Brasil».

El viernes pasado, Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunieron en Anchorage, Alaska, en una cumbre de dos horas y 45 minutos, la primera desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero pasado.

El encuentro tuvo como objetivo buscar una solución al conflicto en Ucrania y mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

Tras la cumbre, Trump afirmó que ahora corresponde al presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, cerrar un posible acuerdo de paz. Además, anunció que recibirá a Zelenski en el Despacho Oval este lunes 18 de agosto y expresó su confianza en que pronto se pueda organizar un encuentro entre Putin y Zelenski.

La reunión entre Trump y Zelenski está prevista para las 13.15, hora de Washington (GMT-4). (Sputnik)