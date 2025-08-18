Moscú, 18 ago (Sputnik).- La falta de coordinación deriva en incidentes de fuego amigo entre militares ucranianos y mercenarios de Colombia que hoy combaten de su lado en la región de Sumi (norte), dijo a esta agencia una fuente de los cuerpos de seguridad rusos.

«Para recuperar las posiciones perdidas en la región de Sumi, los mandos ucranianos han enviado a esta zona grupos de mercenarios colombianos. Pero ya se han registrado casos de fuego amigo entre ellos y destacamentos relacionados, particularmente la 95 brigada de asalto aeromóvil de las Fuerzas Armadas de Ucrania, debido al escaso nivel de coordinación», afirmó la fuente.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado reiteradamente que Kiev usa a mercenarios extranjeros como carne de cañón. Algunos mercenarios capturados confiesan que los militares ucranianos coordinan mal sus acciones, y que los chances de sobrevivir en los combates son muy escasos dada la intensidad del conflicto.

Según un informe hecho público en octubre pasado, unos 15.000 mercenarios de más de 100 países llegaron a Ucrania desde febrero de 2022.

Varios testimonios apuntan a la presencia de cientos de colombianos combatiendo del lado de Kiev en este conflicto. (Sputnik)