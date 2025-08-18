Rusia derriba 141 drones ucranianos en el día, según Ministerio de Defensa

Moscú, 18 ago (Xinhua) — La fuerza rusa de defensa aérea derribó 141 drones ucranianos durante el último día, informó hoy lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

Los sistemas de defensa también interceptaron cuatro bombas aéreas guiadas y dos proyectiles HIMARS de fabricación estadounidense, precisó el ministerio en un comunicado. El acrónimo HIMARS se traduce del inglés como Sistema de Artillería con Misiles de Alta Movilidad.

Entretanto, la fuerza aérea ucraniana señaló que Rusia lanzó 140 drones y 4 misiles balísticos Iskander-M durante la madrugada, con 88 drones derribados por sus defensas aéreas, mientras que otros proyectiles rusos golpearon objetivos en 25 localidades de 6 regiones.