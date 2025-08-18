Trump afirma haber tenido una reunión «muy positiva» con Zelenski y líderes europeos

Washington, 19 ago (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó en una publicación en Truth Social que tuvo una reunión «muy positiva» con el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, y líderes europeos, y enfatizó que todos están «muy contentos» con las perspectivas de lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

«Tuve una reunión muy positiva con distinguidos invitados (…) Todos están muy contentos con la posibilidad de paz entre Rusia y Ucrania», publicó Trump el lunes tras su reunión bilateral con Zelenski y una reunión multilateral con líderes europeos.

Zelenski llegó a la Casa Blanca este lunes para reunirse con el mandatario de EEUU con el objetivo de buscar una salida al conflicto en Ucrania.

Luego de ese encuentro bilateral, se les unirán los presidentes Emmanuel Macron, de Francia, y Alexandr Stubb, de Finlandia, así como de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el canciller (jefe de Gobierno) de Alemania, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.

Los líderes europeos, que conforman lo que se dio en llamar la «Coalición de los Dispuestos», llegan a Washington para respaldar a Zelenski en las negociaciones que impulsa Trump para poner fin al conflicto en Ucrania, y luego de que el mandatario estadounidense mantuviera una reunión bilateral el viernes pasado en Anchorage, Alaska, con su par ruso. (Sputnik)