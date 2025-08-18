Trump llama a Putin y comienza los preparativos para una reunión entre él y Zelenski

Washington, 19 ago (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, informó el lunes que llamó al presidente ruso, Vladímir Putin, e inició los preparativos para una reunión entre Putin y el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski.

«Llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski. Después de esa reunión, tendremos una reunión trilateral, en la que participarán los dos presidentes y yo», publicó Trump en Truth Social.

El mandatario estadounidense enfatizó que se trata de un excelente primer paso para poner fin a la guerra.

También informó que el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, el secretario de Estado (canciller), Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff, están coordinando esfuerzos con Rusia y Ucrania.

Trump recibió el lunes a Zelenski y a otros seis líderes europeos: los presidentes Emmanuel Macron, de Francia, y Alexandr Stubb, de Finlandia, así como de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el canciller (jefe de Gobierno) de Alemania, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.

Los líderes europeos, que conforman lo que se dio en llamar la «Coalición de los Dispuestos», llegaron a Washington para respaldar a Zelenski en las negociaciones que impulsa Trump para poner fin al conflicto en Ucrania, y luego de que el mandatario estadounidense mantuviera una reunión bilateral el viernes pasado en Anchorage, Alaska, con su par ruso. (Sputnik)