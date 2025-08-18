Trump y Putin acordaron celebrar una cumbre Putin-Zelenski dentro de 2 semanas – Merz

Washington, 19 ago (Sputnik).- El canciller federal alemán, Friedrich Merz, informó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su par de EEUU, Donald Trump, acordaron durante una llamada telefónica celebrar un encuentro entre Putin y el líder ucraniano, Vladímir Zelenski, en un plazo de dos semanas.

«Hubo una pausa durante la cual el presidente estadounidense mantuvo una llamada con el presidente ruso y acordaron que la reunión entre el presidente ruso y el ucraniano se realizará en las próximas dos semanas», declaró Merz tras la reunión con Trump, Zelenski y líderes europeos en la Casa Blanca.

Según Merz, la reunión debe tener lugar en un lugar que aún no se ha acordado.

Además, agregó que sería deseable, que hubiera un alto el fuego en Ucrania «a más tardar cuando se lleve a cabo esta reunión».

Merz enfatizó que Ucrania no puede verse obligada a ceder ningún territorio a Rusia como parte del acuerdo de paz.

Este lunes, Trump declaró que mantuvo una conversación telefónica con Putin y inició los preparativos para una reunión entre Zelenski y el líder ruso.

Trump recibió el lunes a Zelenski y a otros seis líderes europeos: los presidentes Emmanuel Macron, de Francia, y Alexandr Stubb, de Finlandia, así como de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el canciller (jefe de Gobierno) de Alemania, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.

Los líderes europeos, que conforman lo que se dio en llamar la «Coalición de los Dispuestos», llegaron a Washington para respaldar a Zelenski en las negociaciones que impulsa Trump para poner fin al conflicto en Ucrania, y luego de que el mandatario estadounidense mantuviera una reunión bilateral el viernes pasado en Anchorage, Alaska, con su par ruso. (Sputnik)