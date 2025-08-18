Trump y Zelenski respaldan celebrar una reunión trilateral con Putin para cerrar un acuerdo de paz

Washington, 18 Ago. (EUROPA PRESS) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, han respaldado este lunes celebrar una reunión trilateral junto con el mandatario ruso, Vladimir Putin, para intentar cerrar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto de Ucrania, iniciado en febrero de 2022.

«Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una (reunión) trilateral y creo que (con ello) habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos», ha subrayado el magnate republicano frente a Zelenski desde el Despacho Oval.

En este sentido, Trump ha instado a trabajar tanto con Kiev como con Moscú para cerrar un acuerdo que permita poner fin a los combates en el frente ucraniano. «Vamos a tener una paz duradera. Espero que sea inmediata. Espero que no tengan que continuar (los ataques)», ha argüido el presidente estadounidense.

Asimismo, ha abogado por un acuerdo de paz más amplio en vez de por una tregua más corta. «Me gusta el concepto de un alto el fuego por una razón: porque se deja de matar gente inmediatamente», ha indicado, reiterando que espera que cesen los ataques.

Por su parte, Zelenski ha dicho que Ucrania «está lista» para llevar a cabo una reunión trilateral. «Creo que hemos demostrado que somos gente fuerte y apoyamos la idea de Estados Unidos, personalmente del presidente Trump, de detener esta guerra», ha resaltado en declaraciones a la prensa.

El mandatario ucraniano ha instado a proporcionar más armamento a Kiev, fundamentalmente baterías Patriot, a través de un programa financiado por aliados europeos, en medio de un aumento de los ataques por parte de Moscú. «Agradecemos este programa y esta oportunidad», ha dicho.

Por otro lado, preguntado por las garantías de seguridad a Kiev, Trump ha explicado que este punto todavía está en fase de negociación con los aliados de la OTAN, pero que Washington «se involucrará» en el proceso. «Lo vamos a discutir hoy, pero les brindaremos muy buena protección y seguridad», ha argüido.

El magnate republicano ha informado además de que mantendrá una conversación telefónica con Putin tras las reuniones que mantendrá durante la jornada con Zelenski y con el grupo de líderes europeos que le acompañan, entre los que se encuentra el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Trump, que mantuvo una cumbre en Alaska el viernes junto a Putin, ha elogiado en un punto de la rueda de prensa a su homólogo ucraniano por llevar un traje negro en medio de las críticas a su habitual ropa militar. En la sala, junto a los dos líderes, estaban presentes el vicepresidente estadounidense, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, así como el enviado especial, Steve Witkoff.

Al principio de la reunión, Zelenski ha compartido una carta de su esposa Olena para la primera dama estadounidense, Melania Trump, después de que esta tuviera el mismo gesto con Putin en una misiva en la que pedía poner fin al conflicto por el bien de los niños.

Lejos queda el encuentro entre Trump y Zelenski en febrero, en el que el mandatario estadounidense abroncó al ucraniano por no aceptar los términos de paz planteados por Washington, que no contemplan la retirada de Rusia en los territorios ucranianos que tiene bajo su control. Ambos se vieron el pasado mes de abril cara a cara tras aquel encontronazo que evidenció la ruptura entre las partes.