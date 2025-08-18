UCR desarrolla tecnología que sustituye el cromo 6 en la industria de recubrimientos

San José, 18 ago (Elpaís.cr).– La Universidad de Costa Rica (UCR) presentó Ecocoating, una nueva tecnología que elimina el uso del cromo hexavalente (Cr VI) en la fabricación de anticorrosivos, ofreciendo una alternativa más segura y sostenible para la industria metalúrgica.

El cromo 6, tradicionalmente utilizado en procesos como la producción de acero inoxidable, pigmentos y curtido de cuero, se caracteriza por su capacidad para adherirse a los metales y prevenir la corrosión. Sin embargo, también es altamente tóxico: representa un riesgo grave para la salud humana y genera contaminación ambiental de gran impacto.

En la Unión Europea su uso está prohibido desde 2017, una medida que impactó a empresas exportadoras costarricenses como Anodisa (Anodizados Internacionales S. A.), dedicada a producir piezas para ese mercado. En busca de alternativas, la compañía recurrió al conocimiento científico de la UCR, lo que dio origen a una alianza que hoy cristaliza en la creación de Ecocoating.

Una solución probada

El nuevo recubrimiento anticorrosivo ya fue diseñado, producido y sometido a pruebas en condiciones reales. A diferencia de las tecnologías convencionales, Ecocoating no contiene ácido fluorhídrico (HF), dicromato ni cromo III, y ofrece una protección efectiva para piezas de magnesio y sus aleaciones.

Entre sus aplicaciones destaca la prevención del óxido blanco en superficies expuestas a ambientes hostiles o climáticamente adversos, lo que representa un avance clave para sectores como el automotriz, el aeroespacial y el biomédico.

Desarrollo universitario de alto nivel

La tecnología fue desarrollada en el Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química (Celeq-UCR) y la Escuela de Química, bajo el liderazgo de la Licda. Dayatri Vanessa Bolaños Picado, el Dr. Roberto Urcuyo Solórzano y el Dr. Diego González Flores.

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa avanzada de maduración tecnológica y es promovido por la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación (Proinnova-UCR), de la Dirección de Promoción de la Innovación y Vínculo para el Desarrollo (Diprovid-UCR).

La gestora de innovación, Licda. Liliana Rojas Guillén, subrayó que la fortaleza del producto radica en haber surgido directamente de una necesidad empresarial:

“Este producto tiene estándares de calidad muy altos, fue creado por necesidad de la industria y validado en un entorno real, no es un desarrollo de laboratorio. Demuestra eficiencia económica y técnica, lo cual lo convierte en una solución viable para la industria”.

Impacto empresarial y proyección internacional

Para Anodisa, contar con esta innovación es un paso decisivo hacia la competitividad global. La gerente comercial de la empresa, Cindy Montero, señaló que el objetivo es crecer en el mercado ofreciendo procesos únicos y ambientalmente responsables:

“La perspectiva a futuro es poder ofrecer al cliente procesos que no existen en otro lugar, ni en Costa Rica ni en el extranjero. Queremos aumentar la conciencia ambiental sin cromo 6 y brindar la opción de cambio”.

Ciencia aplicada al desarrollo productivo

La relación entre la UCR y los sectores productivos, particularmente desde el Celeq, ha sido fundamental para atender problemas específicos de la industria y proponer soluciones científicas de impacto.

El investigador Dr. Diego González Flores destacó que este tipo de colaboraciones son vitales para el país:

“Definitivamente, es algo importante para Costa Rica que se genere una relación entre la Universidad y las empresas. A medida que crece la industria biomédica en el país, también surgen más oportunidades de desarrollar proyectos de alto nivel y aportar ciencia al sector productivo”.

Un desarrollo con sello costarricense

Ecocoating es un ejemplo de cómo la innovación científica desde un país pequeño como Costa Rica puede ofrecer soluciones de altísima calidad a nivel internacional. Ahora, el siguiente paso será su aplicación a gran escala, lo que dependerá del impulso y la inversión del sector privado.

Con esta tecnología, la UCR reafirma su papel como motor de innovación y desarrollo sostenible, a la vez que contribuye a posicionar a la industria costarricense en un nivel competitivo y ambientalmente responsable.