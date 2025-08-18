El Ejército de Ucrania atacó el oleoducto que suministra combustible a Hungría, informó este lunes el ministro de Asuntos Exteriores del país europeo, Peter Szijjarto.

«¡Ucrania ha vuelto a atacar el oleoducto que abastece a Hungría, interrumpiendo el suministro. Este último ataque contra nuestra seguridad energética es indignante e inaceptable!», escribió en su cuenta de X.

El canciller señaló que el viceministro de Energía ruso, Pável Sorokin, le informó que los expertos están trabajando para restaurar la subestación eléctrica esencial para el funcionamiento del oleoducto, pero por ahora no pueden precisar cuándo se reanudarán los suministros.

«Durante 3,5 años, Bruselas y Kiev han intentado arrastrar a Hungría a la guerra en Ucrania. Estos repetidos ataques ucranianos contra nuestro suministro energético sirven al mismo propósito. Que quede claro: esta no es nuestra guerra. No tenemos nada que ver con ella, y mientras estemos al mando, Hungría permanecerá al margen», declaró Szijjarto.

El ministro también lanzó una advertencia a los líderes del régimen ucraniano, subrayando que «la electricidad proveniente de Hungría juega un papel vital en el funcionamiento de su país».

«Monstruo inmoral y sanguinario»

En este contexto, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, señaló que Kiev ya no se detendrá ante nada en sus acciones, calificándolo de «monstruo inmoral y sanguinario».

«En África ya cometieron atentados. En Oriente Medio dejaron su huella. Reclutaron a ciudadanos de Asia Central para el terrorismo. En Europa dominaron el mercado ilegal de armas. Con clientes occidentales perfeccionaron el tráfico de órganos. El régimen de Bankovaya [la calle donde se ubica la Oficina de Zelenski] ahora no se detendrá ante nada», subrayó.

El mundo habla de paz mientras Kiev comete actos terroristas

Además del oleoducto, Kiev ha llevado a cabo otros ataques contra infraestructuras. Este lunes, el Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso) de Rusia anunció que logró frustrar un atentado terrorista con coche bomba que los servicios especiales de Ucrania planeaban ejecutar contra el puente de Crimea, que conecta la península con el resto del territorio ruso.

Según el organismo, fue descubierto un vehículo cargado con un artefacto explosivo de alta potencia, fabricado de manera artesanal, que había entrado a Rusia desde Ucrania tras pasar por varios países.

Mientras que el domingo el FSB comunicó sobre la neutralización de un intento de las fuerzas ucranianas de atacar la central nuclear de Smolensk.

Estas acciones ocurren en el contexto de la reunión que tuvo lugar el pasado viernes entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, en Alaska, así como de la reunión que tendrá lugar este lunes en la Casa Blanca entre el mandatario estadounidense y Vladímir Zelenski. (Sputnik)