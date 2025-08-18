Zelenski afirma que cuestiones territoriales se discutirán en una reunión trilateral

Washington, 18 ago (Sputnik).- El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, afirmó este lunes que las cuestiones territoriales se discutirán en una reunión trilateral con Rusia y EEUU.

«Todas estas cuestiones delicadas, territoriales y demás, las discutiremos a nivel de líderes durante una reunión trilateral», dijo el mandatario ucraniano al inicio de un encuentro con su par estadounidense, Donald Trump, y líderes europeos en la Casa Blanca.

El presidente ucraniano añadió que Trump intentaría organizar la reunión trilateral.

Zelenski llegó acompañado por los presidentes Emmanuel Macron, de Francia, y Alexandr Stubb, de Finlandia, así como de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, del canciller (jefe de Gobierno) de Alemania, Friedrich Merz, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.

Los líderes europeos, que conforman lo que se dio en llamar la «Coalición de los Voluntarios», llegaron a Washington para respaldar a Zelenski en las negociaciones que impulsa Trump para poner fin al conflicto en Ucrania, y luego de que el mandatario estadounidense mantuviera una reunión bilateral el viernes pasado en Anchorage, Alaska con su par ruso, Vladímir Putin. (Sputnik)