Zona Binacional 1 de Venezuela y Colombia refuerza paz y cooperación fronteriza

Caracas, 18 ago (Xinhua) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el lunes la activación de la Zona Binacional 1, un mecanismo de integración con Colombia que abarcará desde Táchira (suroeste venezolano) hasta Castillete (norte de Colombia), a fin de fortalecer la movilidad, el comercio y la seguridad en la frontera compartida.

«El propósito es consolidar una poderosa zona de paz, convivencia y unión colombo-venezolana. Vamos a dar la mano a los sectores económicos que compran, venden e invierten, y a las fuerzas militares y policiales de ambos países para garantizar cooperación plena», dijo el mandatario en Caracas, a través de la televisora estatal.

Maduro subrayó que, del lado venezolano, la Zona Binacional 1 implicará redoblar esfuerzos contra bandas violentas y grupos criminales.

Recordó, además, que existen tres zonas binacionales definidas conjuntamente con Colombia: la primera en Zulia y Táchira, la segunda en Apure (suroeste llanero) y la tercera en la Amazonía venezolana.

En su opinión, se trata de un esquema orientado al desarrollo económico compartido, el trabajo social y la protección de la biodiversidad.

Maduro apuntó que este nuevo paso reafirma la visión común con el presidente colombiano, Gustavo Petro, y la apuesta por una frontera estable, segura y productiva.