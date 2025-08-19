Aduana de Panamá retiene cajas con monedas de otros países

Ciudad de Panamá, 19 ago (Prensa Latina) La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) de Panamá informó hoy sobre la retención de tres cajas que contenían billetes y monedas de distintos países.

Según el comunicado, la carga era trasladada como encomiendas en un autobús de la ruta Panamá–David (Chiriquí) –Frontera, en la zona limítrofe con Costa Rica.

La inspección se llevó a cabo por personal de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera en el puesto de control de San Isidro, donde las cajas fueron sometidas a verificación tras presentar inconsistencias en su declaración, ya que se registraban como si contuvieran libros.

Al revisar su contenido, los funcionarios encontraron divisas extranjeras de diferentes denominaciones, entre ellas billetes de Cuba, Brasil, Türkiye y otras naciones, cuyo origen y destino ahora están bajo escrutinio.

El hallazgo fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la Nación, que se encargará de las investigaciones correspondientes para determinar si el caso está vinculado a actividades ilícitas como lavado de dinero, contrabando o evasión de controles fiscales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado a la prensa sobre personas detenidas, pero indicaron que se continuará con los operativos de control en las rutas terrestres del país para detectar encomiendas sospechosas y reforzar la seguridad fronteriza.