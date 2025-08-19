Al menos 60 muertos en un accidente de tráfico en el noroeste de Afganistán

Kabul, 19 Ago. (EUROPA PRESS) – Al menos 60 personas han muerto en un accidente de tráfico que ha tenido lugar este martes a la altura de la localidad afgana de Guzara, en la provincia de Herat, en el noroeste de Afganistán, y que ha involucrado a un autobús en el que viajaban refugiados afganos deportados de Irán y un camión.

Fuentes locales consultadas por la cadena de televisión afgana Amu TV han indicado que un autobús ha colisionado con una motocicleta y un camión de carga, lo que ha provocado un incendio. Según la información inicial, solamente tres de los pasajeros del bus han sobrevivido, mientras que otras dos personas que estaban en el camión han muerto.

En la víspera, las autoridades iraníes informaron de que 1,2 millones de afganos han sido deportados durante los últimos seis meses, mientras que está previsto que otros 800.000 sean expulsados de cara a los próximos meses, antes de marzo de 2026. La OIM estima que unos 250.000 afganos fueron deportados solo en junio pero la comisión talibán ha disparado esta cifra hasta los 600.000, acelerada por los 12 días de conflicto entre Irán e Israel.