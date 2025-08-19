Ampliación: Israel demanda liberación de todos los rehenes tras aceptar Hamas propuesta de cese el fuego

Jerusalén, 19 ago (Xinhua) — Un alto funcionario israelí dijo hoy martes que Israel está demandando la liberación de todos los rehenes que siguen retenidos en Gaza, un día después de que Hamas anunciara su aceptación de una propuesta de cese al fuego a cambio de rehenes mediada por Qatar y Egipto.

El funcionario, quien habló con la condición de permanecer en el anonimato, no rechazó explícitamente el plan pero dijo que Israel «demanda la liberación de los 50 rehenes de acuerdo con los principios establecidos por el Gabinete para poner fin a la guerra».

«La política de Israel es consistente y no ha cambiado. Estamos en la etapa final de derrotar a Hamas y no dejaremos a ningún rehén atrás», dijo el funcionario.

Fuentes palestinas indicaron que la propuesta contempla un intercambio de prisioneros, en virtud del cual 10 rehenes israelíes serían liberados a cambio de 200 prisioneros palestinos. También pide asistencia humanitaria inmediata, incluyendo combustible, agua y electricidad, así como apoyo para hospitales, panaderías y equipos de rescate.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo la semana pasada que su Gabinete de Seguridad acordó que sólo se pondría fin a la guerra si se cumplen cinco condiciones: el desarme de Hamas, la liberación de los rehenes, la desmilitarización de Gaza, la continuación del control de seguridad israelí y el nombramiento de una administración no israelí que se encargue de los asuntos cotidianos en el enclave.

La ofensiva de 22 de meses de Israel en Gaza ha causado la muerte a más de 62.000 personas y provocado hambruna, la cual ha cobrado decenas de vidas, dijeron las autoridades de salud de Gaza.