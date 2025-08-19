Camboya dice que acción judicial interna tailandesa contra sus líderes socava esfuerzos para lograr cese al fuego duradero

Phnom Penh, 19 ago (Xinhua) — Camboya dijo hoy martes que la acción judicial interna tailandesa contra sus líderes socavó gravemente todos los esfuerzos realizados hasta el momento para alcanzar un cese al fuego duradero.

Trascendió que el primer ministro interino tailandés, Phumtham Wechayachai, dijo el lunes que Tailandia seguía adelante con sus demandas civiles y penales contra el presidente del Senado camboyano, Samdech Techo Hun Sen, y contra el primer ministro de ese país, Hun Manet, en tribunales tailandeses tras los recientes incidentes fronterizos.

Phumtham indicó que Hun Sen y Hun Manet serán arrestados inmediatamente si son localizados en Tailandia.

En respuesta a las declaraciones de Phumtham, la cancillería camboyana emitió una declaración, en la que dijo que esa acción judicial tailandesa contra líderes camboyanos «socava gravemente todos los esfuerzos ejercidos hasta el momento para lograr un cese al fuego duradero y para restablecer la paz y la normalidad entre los dos países»,

La cancillería reafirmó el compromiso inquebrantable del Gobierno camboyano para colaborar con el tailandés para el logro de la paz y para normalizar las relaciones lo más pronto posible.

Los enfrentamientos armados entre fuerzas camboyanas y tailandesas estallaron el 24 de julio a lo largo de la frontera y duraron cinco días. Los dos países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, siglas en inglés) acordaron un cese al fuego la tarde del 28 de julio, el cual entró en vigor la medianoche del mismo día.