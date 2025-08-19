Moscú, 19 ago (Xinhua) — Rusia no rechaza ningún formato, bilateral ni trilateral, para resolver el conflicto en Ucrania, declaró hoy martes el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov.

En declaraciones al canal estatal de televisión Rossiya-24, también apuntó que cualquier contacto sobre Ucrania que involucre a altos funcionarios debe ser preparado con «extremo cuidado».

El canciller ruso añadió que no puede haber conversaciones sobre ningún acuerdo a largo plazo sin respetar la seguridad de Rusia y los derechos de los rusos en Ucrania.

El lunes por la noche, el presidente de EE. UU., Donald Trump, reveló mediante una publicación en su red Truth Social que había llamado al presidente ruso, Vladimir Putin, para empezar a organizar una reunión bilateral entre Putin y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, con el lugar por determinar aún.

Trump añadió que tras el encuentro Putin-Zelensky se celebraría una tercera reunión con los líderes de EE. UU., Rusia y Ucrania.