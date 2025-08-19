Nueva Delhi, 19 ago (Xinhua) — La 24ª Ronda de Conversaciones entre los Representantes Especiales de China e India sobre la cuestión fronteriza se celebró hoy martes en la capital india.

El representante especial de China, Wang Yi, y el representante especial de India, Shri Ajit Doval, mantuvieron una comunicación detallada, profunda y fructífera sobre la cuestión fronteriza China-India y las relaciones bilaterales.

Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores, dijo que los máximos líderes de ambos países alcanzaron consensos importantes durante su reunión en Kazán, Rusia, señalando la dirección y brindando impulso para la mejora de las relaciones China-India y el manejo adecuado de la cuestión fronteriza.

Desde principios de este año, señaló Wang, las relaciones bilaterales entre China e India han entrado en una vía de desarrollo constante y la situación fronteriza ha seguido estabilizándose y mejorando.

Como dos grandes países vecinos y en desarrollo, China e India comparten puntos de vista similares y amplios intereses comunes, aseveró Wang, y agregó que ambos países deben confiar y apoyarse mutuamente.

China concede gran importancia a la visita del primer ministro indio, Narendra Modi, a China para asistir a la cumbre de Tianjin de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) y espera la contribución activa de India al éxito de la cumbre.

Wang enfatizó que la historia y la realidad han demostrado repetidamente que el desarrollo saludable y estable de las relaciones China-India es benéfico para los intereses fundamentales de ambos pueblos y también es la expectativa común de los países en desarrollo en general.

Señaló que ambas partes deben seguir la guía estratégica de sus líderes, adoptar un enfoque de doble vía que promueva el avance mutuo y fomente un círculo virtuoso al considerar y abordar las relaciones bilaterales y las cuestiones fronterizas.

Las dos partes también deben fortalecer la confianza mutua a través del diálogo y la comunicación, expandir los intercambios y la cooperación y fomentar conjuntamente el consenso, aclarar direcciones y establecer objetivos en áreas como la gestión fronteriza, las negociaciones fronterizas y los intercambios transfronterizos, para abordar adecuadamente cuestiones específicas, lograr un progreso más positivo y crear continuamente condiciones favorables para la mejora y el desarrollo de las relaciones bilaterales, añadió Wang.

Por su parte, Doval, también asesor de seguridad nacional de India, dijo que la reunión entre los líderes de los dos países en Kazán sirvió como un punto de inflexión en la mejora y el desarrollo de las relaciones entre India y China, con el logro de cambios positivos en el entendimiento mutuo entre las dos partes, el mantenimiento de la paz y la estabilidad en las regiones fronterizas y un avance decisivo en las relaciones bilaterales.

Frente a la actual situación internacional turbulenta, dijo Doval, India y China enfrentan una serie de desafíos comunes, y es necesario fortalecer el entendimiento, profundizar la confianza y reforzar la cooperación, ya que esto concierne al bienestar de los pueblos de ambos países y a la paz y el desarrollo del mundo.

India se ha adherido consistentemente a la política de una sola China, indicó.

Este año se celebra el 75º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre India y China, dijo el funcionario indio, quien señaló que Modi espera asistir a la cumbre de la OCS en China, con la convicción de que promoverá nuevos desarrollos en las relaciones bilaterales.

Doval indicó que India apoya a China, como actual presidente de la OCS, para organizar con éxito la cumbre.

Agregó que la parte india está dispuesta a mantener la comunicación y el diálogo con la parte china de manera positiva y pragmática, creando continuamente condiciones para la solución definitiva de la cuestión fronteriza.

Durante la reunión, ambas partes intercambiaron opiniones sobre los primeros resultados de las negociaciones fronterizas y reafirmaron su compromiso de utilizar plenamente el mecanismo de reuniones de representantes especiales y explorar soluciones justas, equitativas y mutuamente aceptables basadas en el respeto y el entendimiento mutuos, de conformidad con los principios directrices políticos acordados en 2005.

De igual forma, ambas partes acordaron reforzar la gestión y el control fronterizos de rutina y mantener conjuntamente la paz y la estabilidad en las zonas fronterizas. Ambas partes también acordaron celebrar la 25ª Ronda de Conversaciones entre los Representantes Especiales de China e India el próximo año en China.