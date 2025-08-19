Cohete Lijian-1 de China pone en órbita siete satélites

Jiuquan, 19 ago (Xinhua) — China lanzó hoy martes el cohete portador Lijian-1 Y10 con siete satélites a bordo.

El cohete despegó a las 15:33 (hora de Beijing) desde una zona piloto de innovación aeroespacial comercial en el noroeste de China y envió con éxito los satélites a la órbita prevista.

El cohete Lijian-1 ha transportado con éxito y precisión un total de 70 satélites a sus órbitas preestablecidas, con una masa total de cargas útiles que supera las siete toneladas, de acuerdo con Hu Xiaowei, comandante en jefe del cohete.

El cohete contribuirá a satisfacer la demanda mundial de lanzamientos de satélites diversos y de alta densidad, y posteriormente tendrá la capacidad de lanzar más de 50 satélites en una sola misión, afirmó Hu.

Lijian-1 fortaleció sus economías de escala mediante lanzamientos de alta densidad y misiones de transporte compartido de múltiples satélites, lo que llevó a una disminución continua de los costos por lanzamiento, dijo Meng Xiangfu, subcomandante en jefe del Lijian-1.

El cohete redujo el costo de lanzamiento de cada kilogramo de carga útil a menos de 10.000 dólares, dijo Meng. Y su capacidad de carga útil para el lanzamiento a una órbita sincrónica solar de 500 kilómetros alcanzó las 1,5 toneladas.

Entre los siete satélites que participaron en la misión de lanzamiento del martes, uno cuenta con una carga útil de radar de apertura sintética en banda X con una resolución de imagen superior a 1 metro y una anchura máxima de observación de más de 300 kilómetros. El satélite es capaz de obtener imágenes en órbita de alta calidad y extraer información. También tiene una gran capacidad operativa en escenarios de observación de áreas extensas, como las regiones polares y los océanos.

El Tianyan-26 es un satélite comercial ligero y miniaturizado de teledetección de la Tierra que utiliza bandas de luz visible e infrarroja.

La principal tarea del lanzamiento de dos satélites ThumbSat es verificar las capacidades de comunicación en órbita baja de la plataforma y el desempeño de la transmisión de las imágenes de la carga útil, facilitando así la futura cooperación internacional.

Los satélites ThumbSat llevarán a cabo sus misiones en órbita según lo programado.