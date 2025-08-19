Costa Rica lanza nuevo proyecto para ampliar resultados de REDD+ y fortalecer acción climática

San José, 19 Ago (Elpaís.cr).- El Gobierno de la República, a través del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), anunció este martes el inicio del proyecto “Ampliación de los alcances del Proyecto REDD+ Pago por Resultados Costa Rica”, una iniciativa que busca consolidar y expandir las acciones de conservación, sostenibilidad y lucha contra el cambio climático que el país ha impulsado en los últimos años.

El anuncio se dio en el marco de las celebraciones del Mes de los Parques Nacionales, reafirmando el compromiso del país con la protección de sus bosques y el fortalecimiento de las comunidades que viven de ellos.

Un nuevo paso tras el financiamiento del Fondo Verde del Clima

En 2021, el Fondo Verde del Clima (FVC) reconoció los logros de Costa Rica en la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO₂) durante el período 2014-2015, otorgando US$ 54 millones como pago por resultados. Ese monto fue administrado de forma eficiente por el Gobierno con el respaldo del PNUD, lo que permitió destinar parte de los réditos a este nuevo proyecto, cuyo presupuesto inicial supera los US$ 800.000.

“Este proyecto es un paso más en nuestra hoja de ruta para alcanzar la carbono neutralidad y fortalecer los territorios que cuidan nuestros bosques. Estamos invirtiendo en producción libre de deforestación, en comunidades indígenas y en modernizar nuestras herramientas tecnológicas para enfrentar el cambio climático con innovación y equidad”, señaló Franz Tattenbach, ministro del MINAE.

Cuatro ejes de acción

El nuevo proyecto se desarrollará en torno a cuatro áreas prioritarias:

Producción agropecuaria libre de deforestación (agropaisajes sostenibles): busca fortalecer las capacidades del sector agropecuario para cumplir con estándares internacionales de sostenibilidad y acceder a mercados diferenciados, bajo la marca país Planeta Vivo. Planes ambientales, forestales y territoriales en comunidades indígenas: se trabajará en la implementación de estos planes para reforzar la conservación de bosques, la gobernanza local y el rescate de conocimientos ancestrales. Preparación de la segunda fase de REDD+ Pago por Resultados: el MINAE y el PNUD diseñarán una nueva propuesta para presentarla al Fondo Verde del Clima, lo que permitirá dar continuidad a la Estrategia Nacional REDD+ y avanzar en el cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND) de Costa Rica. Modernización tecnológica del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA): mediante el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), se actualizarán plataformas digitales para optimizar la gestión y facilitar el acceso de las comunidades a los incentivos ambientales.

Costa Rica como ejemplo global

“Costa Rica es un ejemplo global de cómo la acción climática puede generar beneficios ambientales, sociales y económicos. Con este proyecto, no solo se amplían los impactos positivos de REDD+, sino que también se sientan las bases para acceder a nuevos recursos internacionales que fortalecerán la sostenibilidad del país”, afirmó Sandra Sosa, representante residente del PNUD en Costa Rica.

En busca de nuevos recursos

El Gobierno y el PNUD ya trabajan en una nueva propuesta para la segunda fase de REDD+ Pago por Resultados, que abrirá el Fondo Verde del Clima en los próximos meses. Si el proyecto es aprobado, el país podría acceder a entre US$ 40 y 50 millones adicionales, que se destinarían a la prevención de la deforestación y la degradación de suelos, en un contexto de crecientes desafíos por el cambio climático.

Conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Con esta iniciativa, Costa Rica reafirma su liderazgo internacional en acción climática y la implementación de la Estrategia Nacional REDD+, contribuyendo de manera directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

ODS 5: Igualdad de género.

ODS 13: Acción por el clima.

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres.

La puesta en marcha de este proyecto fortalece la visión de Costa Rica como un país comprometido con la sostenibilidad, el desarrollo inclusivo y la protección de la naturaleza, pilares fundamentales en su ruta hacia carbono neutralidad.