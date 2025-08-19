Denuncian en Ecuador intento de asesinato a líder indígena Iza

La organización afirmó en un comunicado divulgado en sus redes sociales que “agentes de la Dirección de Inteligencia irrumpieron en la comunidad de San Ignacio (provincia de Latacunga), sembrando terror y atentando contra la vida de nuestro compañero Leonidas Iza”.

Este crimen no es un hecho aislado, es la continuación de una política sistemática de persecución, hostigamiento, amenazas de muerte y desprestigio contra nuestras estructuras organizativas y contra quienes levantamos la voz frente a un gobierno servil a las élites económicas, añadió el MICC.

El colectivo responsabilizó al presidente Daniel Noboa de cualquier acción contra la vida del dirigente y de otros líderes indígenas.

Iza, por su parte, acompañado de decenas de personas de su comunidad, se pronunció sobre el hecho y denunció que dos supuestos agentes policiales habrían seguido sus pasos desde un taxi, para espiar sus movimientos.

“Decidí salir a la calle y parar el vehículo. En ese momento la camioneta se viene a toda velocidad y el joven que conducía paró, pero los dos policías que le acompañaban le gritaron que me pase por encima”, contó el expresidente de la Conaie.

Asimismo, relató que cuando el vehículo frenó, cuestionó a sus ocupantes sobre las razones de su presencia en el sector y fue ahí que los hombres confesaron que actuaban por órdenes de inteligencia estatal, cuyo objetivo sería acabar con su vida.

El MICC, que agrupa a 33 organizaciones y 510 comunidades, se declaró en asamblea permanente e indefinida “hasta que se sancione a los agentes de inteligencia involucrados y se detenga la maquinaria de persecución política contra los pueblos”.

Además, convocaron a pueblos y nacionalidades de Ecuador, así como a la comunidad internacional, a mantenerse en alerta ante el “autoritarismo y el terrorismo de Estado que se pretende instalar en el país”.