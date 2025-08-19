Dos Pinos aclara mitos y realidades sobre la leche y la digestión

San José, 19 Ago (Elpaís.cr).– En Costa Rica y en gran parte del mundo, los lácteos ocupan un lugar fundamental en la mesa de las familias.

Sin embargo, no todas las personas los consumen sin dificultad: gases, hinchazón o malestar digestivo son síntomas comunes que a menudo llevan a la eliminación innecesaria de la leche y sus derivados de la dieta.

Con el fin de promover una alimentación más segura y adaptada a cada necesidad, la Cooperativa Dos Pinos, a través de su experto en nutrición, Francisco Herrera, lanzó un llamado a diferenciar tres condiciones clave: intolerancia a la lactosa, sensibilidad a la proteína A1 y alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV).

“Muchas veces las personas eliminan por completo los lácteos sin una razón médica real, cuando existen alternativas especializadas que permiten seguir disfrutando de sus beneficios sin comprometer la salud”, explicó Herrera.

Intolerancia a la lactosa: común, pero con soluciones

La intolerancia a la lactosa afecta a alrededor del 70% de los adultos en el mundo. Se produce cuando el organismo no genera suficiente lactasa, la enzima que ayuda a digerir el azúcar natural de la leche. Entre sus síntomas más frecuentes destacan gases, cólicos, diarrea y náuseas.

No obstante, Herrera aclaró que esta condición no significa renunciar a los lácteos: “Hoy existen leches deslactosadas que conservan sus nutrientes y además adquieren un sabor naturalmente más dulce al eliminar la lactosa”.

La industria láctea ha respondido a esta necesidad con innovaciones funcionales, lo que permite que las personas con intolerancia puedan mantener una dieta equilibrada sin perder los aportes nutricionales de la leche.

Más allá de la lactosa: sensibilidad a la proteína A1

Aunque la intolerancia suele ser la causa más conocida de molestias, existen otras condiciones menos difundidas, como la sensibilidad a la proteína A1, presente en ciertas variedades de leche de vaca.

Este tipo de sensibilidad no implica una reacción inmunológica —como ocurre en las alergias—, pero puede generar malestar digestivo, gases o distensión abdominal.

En estos casos, una alternativa es el consumo de leche con proteína A2, proveniente de vacas que no producen la variante A1. Este tipo de leche ha ganado popularidad en países como Australia y Nueva Zelanda y ya está disponible también en Costa Rica.

Alergia a la proteína de la leche de vaca: un cuadro más serio

La tercera condición, la alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV), suele aparecer en la infancia y se diferencia por provocar una respuesta inmunológica. Sus síntomas van desde urticaria hasta cuadros graves de anafilaxia.

En estos casos, la recomendación médica es clara: evitar por completo los lácteos.

Opciones para todos los perfiles

El mercado costarricense ha experimentado un crecimiento en la oferta de productos adaptados, entre ellos leches deslactosadas, leches con proteína A2 y quesos bajos en lactosa. Estas alternativas permiten que personas con intolerancia o sensibilidad puedan seguir disfrutando de una dieta balanceada.

Dos Pinos ha sido parte de esta evolución con productos diseñados para distintos perfiles de consumo, reafirmando su compromiso con la innovación y la nutrición.

“Cuando entendemos las necesidades reales de las personas, la nutrición deja de ser solo ciencia y se convierte en bienestar cotidiano. Nuestro trabajo es dar respuestas concretas, sin complicaciones, que permitan a cada persona seguir disfrutando de lo que le hace bien”, destacó Herrera.

Una apuesta por el bienestar colectivo

La cooperativa señaló que estas iniciativas son parte de un modelo de gestión que se caracteriza por la cercanía con el consumidor, el respeto a las diferencias y la búsqueda del bienestar colectivo.