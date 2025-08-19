EE.UU. vende a Europa armas para Ucrania con un sobreprecio de 10 %

Washington, 19 Ago (Sputnik).- EE.UU. suma un sobreprecio de 10 % al costo de las armas que vende a Europa para Ucrania, declaró el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent.

Durante una conversación con Fox News, Bessent habló sobre la posibilidad de que Washington proporcione apoyo aéreo como parte de las garantías de seguridad para Kiev, y detalló cómo se financiaría esa iniciativa. En ese sentido, recordó que Trump ha prometido no enviar más dinero a Ucrania y mencionó el acuerdo sobre «asociación económica» alcanzado entre Washington y Kiev.

En la misma línea, el alto funcionario sostuvo que «el presidente Trump es muy vigilante». «Ahora mismo estamos vendiendo armas a los europeos, que luego las revenden a los ucranianos. Y el presidente Trump está cobrando un sobreprecio de 10 % por esas armas», dijo, especificando que ese porcentaje podría «cubrir el costo del traslado aéreo».

Este martes, el presidente de EE.UU. afirmó que como parte de las garantías de seguridad para Ucrania, Washington podría proporcionarle apoyo aéreo. «En lo que respecta a la seguridad, [los europeos] están dispuestos a desplegar personal sobre el terreno. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos con [ciertas] cosas, especialmente, probablemente […] por aire», dijo el mandatario.

A mediados de julio, Trump manifestó que su Administración había alcanzado un acuerdo con los países europeos sobre el envío de armamento y equipos militares para el régimen de Kiev, que sería costeado por las naciones del bloque.

Por su parte, Rusia rechaza que continúen las entregas de material bélico a Kiev, apuntando que esto solamente prolonga el conflicto.