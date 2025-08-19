Great Wall Motors inaugura su primera planta ensambladora en América, con impacto directo en Costa Rica

Sao Paulo, 19 ago (EP).– Great Wall Motors (GWM), uno de los gigantes de la industria automotriz china, inauguró oficialmente el pasado 15 de agosto su primera planta ensambladora en América, ubicada en Iracemápolis, Sao Paulo, Brasil. La apertura contó con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, funcionarios de gobierno y altos ejecutivos de la compañía, marcando un paso estratégico para el desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos en la región.

La nueva instalación es la tercera que GWM establece fuera de China y representa una inversión a largo plazo que superará los 1.000 millones de dólares en un plazo de diez años. La planta tiene capacidad para producir hasta 50.000 vehículos al año, destinados tanto al mercado brasileño como a la exportación hacia otros países de Latinoamérica.

Modelos con presencia en Costa Rica

Entre los modelos que se fabricarán destacan la pick-up Poer y las SUV Haval H6 y Haval H9, todos distribuidos de manera exclusiva en Costa Rica por AMBACAR, empresa que introdujo la marca GWM en el país hace ya 23 años.

La Poer, en particular, se ha posicionado en los últimos dos años como el pick-up chino más vendido en Costa Rica, una tendencia que se espera continúe con la llegada de la nueva versión 2.4 turbodiésel, con tracción 4×4, transmisión automática de nueve velocidades, 190 caballos de fuerza y un torque de 500 Nm.

Infraestructura y empleos

La planta brasileña de GWM se levanta sobre una superficie de 1.2 millones de metros cuadrados, de los cuales 94.000 m² corresponden a áreas construidas. Actualmente da trabajo a 600 personas, pero se prevé que la cifra ascienda a 1.000 antes de finalizar el 2025 y que supere los 2.000 empleos directos cuando inicien las exportaciones a la región.

Las instalaciones cuentan con talleres de soldadura, pintura robotizada, líneas de ensamblaje, sistemas energéticos y un moderno sistema logístico, además de una cadena de suministro integrada. En una primera etapa, la producción estará enfocada en vehículos eléctricos e híbridos, aunque también se contempla un motor 1.5 turbonaftero flex, híbrido y apto para funcionar con etanol.

Centro de I+D para Sudamérica

En paralelo a la apertura de la planta, Great Wall Motors anunció la construcción de su primer Centro de Investigación y Desarrollo en Sudamérica, que estará ubicado en las inmediaciones de la fábrica. El proyecto abarcará 15.000 m², con un edificio principal de 4.000 m² y más de 60 técnicos e ingenieros dedicados al diseño y prueba de productos adaptados a las condiciones de conducción y necesidades del mercado regional.

El centro pondrá especial énfasis en el desarrollo de la tecnología flex-fuel, así como en la adaptación de vehículos globales a las preferencias de los consumidores latinoamericanos.

Además, se fortalecerá la cooperación con universidades e institutos de investigación brasileños para impulsar innovación y programas de formación en todos los niveles.

AMBACAR y su papel en Costa Rica

AMBACAR, distribuidor exclusivo de los modelos GWM en Costa Rica, es una empresa ecuatoriana fundada en 1970, con presencia internacional desde 2016.

Actualmente opera en Ecuador, Perú, Colombia y Costa Rica, con más de 70 concesionarios en 25 ciudades y una planta propia de ensamblaje, CIAUTO, ubicada en Ecuador.

En el caso costarricense, la compañía cuenta con nueve salas de exhibición y cuatro talleres de servicio, además de una red ágil de repuestos que llega rápidamente al país gracias a su infraestructura regional. Solo en 2024, el grupo vendió más de 13.000 unidades en los distintos mercados en los que participa.

La consolidación de la planta en Brasil, junto con la creación del centro de investigación, abre nuevas oportunidades para fortalecer la presencia de GWM y AMBACAR en Costa Rica y la región, en un contexto de creciente transición hacia la movilidad eléctrica e híbrida.

