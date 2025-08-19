Hallan seis cabezas humanas abandonadas en carretera que conecta el centro de México

México, 19 ago (Xinhua) — La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala informó hoy martes sobre el hallazgo de seis cabezas humanas en las inmediaciones de una carretera que conecta los estados de Puebla y Tlaxcala, en el centro de México.

La dependencia de justicia precisó en un comunicado que abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo de las extremidades encefálicas, localizadas a un costado de la vía.

«Al tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía de Investigación y Peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se trasladaron al lugar, donde realizaron el levantamiento correspondiente e iniciaron las primeras indagatorias. Cabe señalar que el lugar corresponde al del hallazgo, no así al del hecho», detalló la FGJE.

La dependencia señaló que continuará con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con reportes periodísticos, fue un conductor que transitaba por la zona quien descubrió un costal sospechoso alrededor de las 07:00 hora local, tras lo cual dio aviso a los servicios de emergencia.

Elementos de la policía municipal acudieron al lugar, confirmaron el contenido del paquete y procedieron a acordonar la zona en espera de los peritos, así como de personal de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Pese a la gravedad del hallazgo, Tlaxcala continúa siendo una de las entidades con menor incidencia de homicidios dolosos en el país, de acuerdo con datos oficiales.