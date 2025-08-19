Inflación mayorista escala en Argentina al avance del dólar

Buenos Aires, 19 ago (Xinhua) — La inflación mayorista en Argentina registró en julio un avance del 2,8 por ciento, motivada por un fuerte aumento de los productos importados y los agropecuarios, según informó hoy martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El alza de precios en los grandes rubros de la economía acumuló, con la cifra de julio, un 12,3 por ciento en los primeros siete meses del año, mientras que en términos interanuales constó del 20,9 por ciento.

En el séptimo mes, el alza de los rubros mayoristas coincidió con la volatilidad del dólar, con productos importados que se incrementaron un 5,7 por ciento mientras que los metálicos y agropecuarios ascendieron un 4,9 y 4,2 por ciento, respectivamente.

Por su parte, en términos interanuales se registraron importantes incidencias en la energía eléctrica, los productos refinados del petróleo, las prendas de materiales textiles, las manufacturas y los productos agropecuarios, detalló el Indec.

Mientras, en lo que va del año las mayores variaciones se han registrado en la energía eléctrica que acumula alzas del 16,5 por ciento; el tabaco del 18,4 por ciento; los vehículos automotores con incrementos del 14,5 por ciento y los alimentos con aumentos del 13,8 por ciento, entre los más relevantes.

La inflación mayorista en Argentina se ubicó en julio por encima del índice de precios al consumidor. Sin embargo, en lo que va del año se posiciona cinco puntos por debajo de la suba de precios en el sector minorista.