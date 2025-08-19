La Casa Blanca abre una cuenta oficial de TikTok

Washington, 19 ago (Xinhua) — La Casa Blanca abrió una cuenta oficial de TikTok el martes, menos de un mes antes de la fecha límite impuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, para que la aplicación de redes sociales encuentre un nuevo propietario o se enfrente a una prohibición en Estados Unidos.

La cuenta publicó su primer video el martes por la tarde: un clip de 27 segundos con imágenes de Trump caminando e interactuando con sus partidarios, con el audio del discurso de aceptación del presidente en la Convención Nacional Republicana de 2016.

Pocas horas después del primer video, la cuenta ya contaba con más de 57.000 seguidores, mientras que la cuenta de TikTok que Trump usó para su campaña presidencial el año pasado tiene más de 15 millones.

Durante su primer mandato, Trump firmó una orden ejecutiva que buscaba prohibir la aplicación en Estados Unidos, a menos que ByteDance, empresa china propietaria de la app, vendiera sus operaciones en EE. UU. a una firma estadounidense. La orden no entró en vigor debido a las impugnaciones legales.

Desde su segundo mandato, Trump ha extendido el plazo dos veces, 75 días cada vez, el 20 de enero y el 4 de abril, respectivamente. El 19 de junio, el gobernante firmó una orden ejecutiva para mantener TikTok en funcionamiento en Estados Unidos durante 90 días más, extendiendo el plazo hasta el 17 de septiembre de 2025.