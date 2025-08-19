La UE continuará armando a Kiev, asegura Kaja Kallas

Bruselas, 20 Ago (Sputnik).- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, aseguró que el bloque comunitario no puede confiar en el presidente ruso, Vladímir Putin, por lo que continuará apoyando al régimen de Kiev y atacando a la economía rusa.

«No se puede confiar en que Putin cumpla ninguna promesa o compromiso. Por lo tanto, las garantías de seguridad deben ser lo suficientemente fuertes y creíbles como para disuadir a Rusia de reagruparse y volver a atacar», escribió Kallas este martes en su cuenta de X.

entrenamiento de soldados ucranianos y el fortalecimiento tanto de las Fuerzas Armadas como de la industria armamentística de Ucrania. Asimismo, la funcionaria agregó que Bruselas contribuirá a esas «garantías de seguridad» mediante el

Además, aseveró que la UE continuará atacando «la economía de guerra de Rusia» y que el próximo paquete de sanciones contra Moscú deberá estar listo en septiembre. Según la diplomática, estos serán los temas principales que se tratarán en la próxima reunión de ministros de Exteriores y de Defensa europeos, que se celebrará la próxima semana.

«Todos estamos comprometidos con una paz duradera que proteja los intereses vitales de seguridad tanto de Ucrania como de Europa», afirmó.