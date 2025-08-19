Maduro activa 4,5 millones de milicianos ante amenazas externas

Caracas, 19 ago (Xinhua) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció esta noche la activación de 4,5 millones de milicianos territoriales en todo el país, como parte de un plan especial de seguridad destinado a reforzar la defensa nacional frente a recientes amenazas de Estados Unidos.

Maduro precisó durante una reunión de trabajo con gobernadores y alcaldes del Gran Polo Patriótico (coalición oficialista) que el esquema incluye el fortalecimiento de las milicias campesinas y obreras, así como la integración de cuerpos de combatientes en fábricas y centros de trabajo.

Señaló que la iniciativa busca consolidar una «perfecta fusión popular, policial y armada» para garantizar la paz, la tranquilidad y la soberanía.

«El pueblo está preparado para resistir cualquier ofensiva. Vamos a garantizar la soberanía y la paz en cualquier circunstancia que se presente en los días, meses y años por venir», expresó.

El jefe de Estado reiteró su gratitud por las muestras de solidaridad recibidas desde distintas naciones ante lo que describió como intentos de imponer una narrativa hostil contra Venezuela.

El pasado sábado, el ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió que está en curso una estrategia de manipulación de Estados Unidos que apunta a justificar acciones de fuerza y cuestionó el anunciado despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe contra el narcotráfico.

El 7 de agosto, la secretaria de Justicia estadounidense, Pamela Bondi, ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca la captura del presidente venezolano, acusándole de supuestos nexos con el narcotráfico internacional.

En respuesta, Maduro destacó hoy que más del 80 por ciento de la población respalda el camino de la convivencia y la estabilidad, y aseguró que el despliegue de las milicias está orientado a la seguridad, la defensa ciudadana y la defensa territorial.