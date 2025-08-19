Máximo tribunal ordena suspender investigaciones contra presidenta de Perú

Lima, 19 ago (Xinhua) — El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó hoy martes suspender las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta la conclusión de su mandato, el 28 de julio de 2026.

«El TC declaró fundada por mayoría la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, y dispuso suspender las investigaciones iniciadas contra la presidenta de la República, Dina Boluarte», indicó el máximo tribunal en un comunicado.

Asimismo, la institución señaló que las investigaciones «continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial», tras considerar que la inmunidad presidencial es una prerrogativa necesaria para garantizar el adecuado ejercicio del cargo.

La sentencia también indica que, durante el mandato, la Fiscalía solo puede realizar diligencias urgentes e inaplazables, como la toma de declaración de la mandataria, solicitudes de información o requerimientos de documentos, siempre que se respete la dignidad del cargo presidencial.

De acuerdo con el fallo, cualquier interpretación contraria a este marco vaciaría de contenido las prerrogativas constitucionales que protegen al presidente en ejercicio.

Boluarte enfrenta diversas investigaciones fiscales, algunas de ellas por la muerte de al menos 59 personas durante las protestas antigubernamentales que surgieron luego de asumir el poder, tras la destitución y detención del exmandatario Pedro Castillo, en diciembre de 2022.

Otros de los casos que indaga la Fiscalía es el denominado «Rolexgate», por presuntos sobornos recibidos en forma de relojes y joyas de lujo, así como la omisión de informar sobre cirugías estéticas que la habrían mantenido temporalmente incapacitada.

Las pesquisas también incluyen un presunto encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre.